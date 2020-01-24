Деякі волинські міста можуть «зникнути» з карти України





Законопроект передбачає, що місто повинно мати понад 20 тисяч населення, селище – 5 тисяч і більше, а село – менше ніж 5 тисяч населення, - пише



Проект уточнить поняття адміністративно-територіальних одиниць в Україні. А також закріпить за урядом права утворення і ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їх меж, про це йдеться у законопроєкті №2804 від 24.01.2020 на сайті Верховної Ради України.



За Кабміном залишиться право визначати, яка кількість жителів необхідно для того, щоб населений пункт вважався містом, чи в місті утворювалися райони.



Отже, щоб населений пункт називався містом, необхідно, щоб в ньому було не менше 20 тисяч жителів, які проживають переважно в спорудах компактної забудови, а також промислові і переробні підприємства, підприємства комунального господарства і розвинена соціальна комунальна і транспортна інфраструктура.



В результаті, такі міста Волинської області, як Берестечко, Горохів, Камінь-Каширський, Ківерці, Любомль, Рожище та Устилуг можуть втратити свій статус.



Повідомляють, якщо населений пункт з чисельністю не менше 5 тисяч жителів буде складатися з переважно садибної забудови, а також мати залізничні вузли, гідротехнічні та інші споруди, такий населений пункт може називатися селищем. Інші ж вважатимуться селами. Один або кілька населених пунктів можуть об'єднатися в громаду. А об'єднання громад із загальною кількістю не менше 150 тисяч жителів буде вважатися районом. Область буде складатися з районів.



У законопроекті також хочуть закріпити порядок перейменування населених пунктів. Місцева рада повинна буде звернутися зі спеціальним поданням в Кабмін, той підготує проект рішення для Верховної Ради, а вона повинна буде проголосувати за нього.



А ось для перейменування громад рішення Ради не буде потрібно, Кабмін зможе це зробити сам після звернення органів місцевого самоврядування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін подав у Раду проект закону про засади адміністративно-територіального устрою України. Документ був зареєстрований 24 січня.Законопроект передбачає, що місто повинно мати понад 20 тисяч населення, селище – 5 тисяч і більше, а село – менше ніж 5 тисяч населення, - пише "Перший". Проект уточнить поняття адміністративно-територіальних одиниць в Україні. А також закріпить за урядом права утворення і ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їх меж, про це йдеться у законопроєкті №2804 від 24.01.2020 на сайті Верховної Ради України.За Кабміном залишиться право визначати, яка кількість жителів необхідно для того, щоб населений пункт вважався містом, чи в місті утворювалися райони.Отже, щоб населений пункт називався містом, необхідно, щоб в ньому було не менше 20 тисяч жителів, які проживають переважно в спорудах компактної забудови, а також промислові і переробні підприємства, підприємства комунального господарства і розвинена соціальна комунальна і транспортна інфраструктура.В результаті, такі міста Волинської області, яктаможуть втратити свій статус.Повідомляють, якщо населений пункт з чисельністю не менше 5 тисяч жителів буде складатися з переважно садибної забудови, а також мати залізничні вузли, гідротехнічні та інші споруди, такий населений пункт може називатися селищем. Інші ж вважатимуться селами. Один або кілька населених пунктів можуть об'єднатися в громаду. А об'єднання громад із загальною кількістю не менше 150 тисяч жителів буде вважатися районом. Область буде складатися з районів.У законопроекті також хочуть закріпити порядок перейменування населених пунктів. Місцева рада повинна буде звернутися зі спеціальним поданням в Кабмін, той підготує проект рішення для Верховної Ради, а вона повинна буде проголосувати за нього.А ось для перейменування громад рішення Ради не буде потрібно, Кабмін зможе це зробити сам після звернення органів місцевого самоврядування.

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