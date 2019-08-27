Волинська лікарка розповіла про дієвий захист від грипу і інших хвороб

На сьогодні надзвичайно актуальним залишається питання про вакцинацію від грипу: кількість хворих зростає, зареєстровані смертельні випадки, спричинені вірусом грипу. Тож чи можна вакцинуватися за такої епідситуації розповіла волинська лікарка.Лікарка-педіатрспростувала найбільш поширені міфи, - інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я на своїй сторінці у facebook.Саме ці причини в осінньо-зимовий період, на думку батьків, - перешкода для вакцинації. Проте боятись такого стану й скасовувати заплановану вакцинацію не варто, адже вакцинація ніяк не "знижує імунітет". Вона має пряме відношення до імунітету, адже завдяки вакцинації виробляються антитіла, які і захищають людину від небезпечних захворювань. І при контакті із збудником імунна система буде готова одразу "вступити в боротьбу". Якщо вас чи вашу дитину в день вакцинації турбує лихоманка, загальне нездужання, щеплення можна відтермінувати до зникнення гострих скарг. Але не потрібно чекати, щоб імунітет "зміцнів" чи горло стало «належного» відтінку, це нічим не обґрунтовано. Дитина постійно знайомиться з навколишнім світом та вірусами, які є його невід’ємною складовою. Особливо інтенсивно – коли починає відвідувати дитсадок, що й призводить до частих застуд. Імунна система "вчиться" реагувати на виклики і очікування періоду "затишшя" може мати негативні наслідки.Дозвіл на проведення вакцинації лікар дає на підставі огляду дитини, вимірювання температури тіла та відсутності протипоказань для проведення щеплення. Виняток становить вакцинація живими вакцинами осіб, які перебувають у тісному сімейному контакті з імунокомпроментованими особами (таких, котрі отримують хіміотерапію, високі дози стероїдних препаратів тощо). Певні застереження за таких обставин існують, тому необхідно щеплення обумовлювати з лікарем.Існують ситуації, коли контакт з хворим є прямим показом до проведення екстреної вакцинації. Наприклад, контакт з хворим на кір потребує вакцинації якнайшвидше (в перші 72 години), якщо дитина не має жодного щеплення або тільки одне (вакцинують дітей з піврічного віку).Існує хибне уявлення, що вакцинуватись можна лише цілком здоровій людині. Але люди, які мають супутні захворювання, наприклад, цукровий діабет чи бронхіальну астму, або інші захворювання, які знижують імунну відповідь (вроджені імунодефіцити, СНІД та ін.) мають більший ризик розвитку ускладнень від інфекційних захворювань, зокрема й тих, яким можна запобігти вакцинацією. Окрім 10-ти щеплень, які є обов’язковими згідно з Календарем профілактичних щеплень (туберкульоз, гепатит В, правець, кашлюк, дифтерія, гемофільна інфекція, поліомієліт, кір, краснуха, паротит) вони потребують додаткового захисту.