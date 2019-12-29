«Дізнатися історію мотоспорту Волині»: 80-річний майстер спорту мріє відкрити музей. ВІДЕО

Анатолій Буренко планує відкрити музей історії мотоспорту.



Про це розповів



У своєму будинку дідусь більше 60 років збирає експонати для того, щоб показати їх відвідувачам. Він - заслужений тренер України. В його сім’ї четверо чоловіків мають звання майстра спорту.



"Ківерецька дітвора приходить, я пускаю, вони кажуть - то золота кімната, вони думають що то золото", - розповідає заслужений тренер України з мотоспорту Анатолій Буренко.



87 "золотих" і "срібних" кубків – це лише частина колекції спортивних нагород родини Буренків. Решта кубків, медалей, дипломів, грамот і інших нагород поки зберігаються у ящиках, розповідає господар дому Анатолій Буренко.



Заслужений тренер України з мотоспорту Анатолій Буренко: "Я з 57-го року в мотоспорті. А то свідоцтво 1-ше місце наш клуб зайняв".



Найцінніше, розповідає Анатолій Буренко, – це учні, яких він зміг виховати. Звання заслуженого тренера отримав у 1985-му. Родина Буренків переїхала на Волинь з Київської області, дитинство в повоєнні роки було важким, говорить чоловік.



"Нас пухлих майже сюди привезли, в нас був голод у 46-47 роки. Мати, покійна, ходила сюди на Захід, мішок шелухи з проса принесе, бо нічого купити не можна було, а ми лазили по полям, шукали мерзлу картоплю, жарили млинці на воді, масла тоді такого не було", - пригадує Анатолій Буренко.



В музейній кімнаті Анатолія Буренка манекен спортсмена та один із мопедів, які він робив власноруч. Каже, декілька десятків років тому купити потрібну техніку для дітей було неможливо.



"Шоломів тоді не було, в танкошоломі їздив. Це - самодільний мотоцикл. Діти в 57-му році були бідні", - каже заслужений тренер України з мотоспорту Анатолій Буренко.



Крім мотоспорту, Анатолій Буренко займався гонками. Для цього, говорить, зварював з окремих деталей автомобілі.



"Кубок і золота медаль на зимовій спартакіаді СРСР. - І ви зайняли 1 місце? - Да! - А на чому їхали?- На Москвичу, 412му, зробив його своїми руками", - розповідає чоловік.



Двоє синів Анатолія Буренка – Юрій та Ігор - тренувалися на мотоциклах, які тато зробив сам.



"Батько зробив маленькі мопеди. Мені робились вони по віку, потім вони зробили більший. Я пам’ятаю 4 мопеди, це рідко хто мав. Батько молодець. Кожен елемент був окремий, переднє колесо було від велосипеда, від Зайчика, заднє було від картінга і рама вся була саморобна і моторчик був Д5, і бак теж був мініатюрний, практично все було саморобне. І це така річ яку, я дійсно не забуду. В радянські часи не було зовсім нічого такого, ніякої дитячої техніки, все навіть одяг шився саморобний, добре, що в нас були майстри і вони могли також мотоботи пошити", - розповів син, майстер спорту України Ігор Буренко.



Старший онук родини Андрій Буренко має звання майстра спорту міжнародного класу. Молодші - Микола та Катерина розповідають, що також з дитинства люблять спорт.



"А ми з сестрою, я от бігаю марафони різні, приймаю участь, вона теж хоче бігати приймати участь. - А мотоцикли ви хочете і які? - Я б на мотоциклі хотів би навчитись їздити", - каже онук Микола Буренко.



"А я б не хотіла на мотоциклі або на машині, мені краще пішком або на велосипеді поїхати", - зазначає онучка Катерина.



Обладнати ще одну стіну полицями для експонатів і зробити вихід на вулицю з кімнати-музею, щоб не лише сусіди й родичі, але усі охочі могли дізнатися про історію мотоспорту Волині – це, каже чоловік, його мрія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 80-річний волинянинпланує відкрити музей історії мотоспорту.Про це розповів "Суспільному". У своєму будинку дідусь більше 60 років збирає експонати для того, щоб показати їх відвідувачам. Він - заслужений тренер України. В його сім’ї четверо чоловіків мають звання майстра спорту."Ківерецька дітвора приходить, я пускаю, вони кажуть - то золота кімната, вони думають що то золото", - розповідає заслужений тренер України з мотоспорту Анатолій Буренко.87 "золотих" і "срібних" кубків – це лише частина колекції спортивних нагород родини Буренків. Решта кубків, медалей, дипломів, грамот і інших нагород поки зберігаються у ящиках, розповідає господар дому Анатолій Буренко.Заслужений тренер України з мотоспорту Анатолій Буренко: "Я з 57-го року в мотоспорті. А то свідоцтво 1-ше місце наш клуб зайняв".Найцінніше, розповідає Анатолій Буренко, – це учні, яких він зміг виховати. Звання заслуженого тренера отримав у 1985-му. Родина Буренків переїхала на Волинь з Київської області, дитинство в повоєнні роки було важким, говорить чоловік."Нас пухлих майже сюди привезли, в нас був голод у 46-47 роки. Мати, покійна, ходила сюди на Захід, мішок шелухи з проса принесе, бо нічого купити не можна було, а ми лазили по полям, шукали мерзлу картоплю, жарили млинці на воді, масла тоді такого не було", - пригадує Анатолій Буренко.В музейній кімнаті Анатолія Буренка манекен спортсмена та один із мопедів, які він робив власноруч. Каже, декілька десятків років тому купити потрібну техніку для дітей було неможливо."Шоломів тоді не було, в танкошоломі їздив. Це - самодільний мотоцикл. Діти в 57-му році були бідні", - каже заслужений тренер України з мотоспорту Анатолій Буренко.Крім мотоспорту, Анатолій Буренко займався гонками. Для цього, говорить, зварював з окремих деталей автомобілі."Кубок і золота медаль на зимовій спартакіаді СРСР. - І ви зайняли 1 місце? - Да! - А на чому їхали?- На Москвичу, 412му, зробив його своїми руками", - розповідає чоловік.Двоє синів Анатолія Буренка –та- тренувалися на мотоциклах, які тато зробив сам."Батько зробив маленькі мопеди. Мені робились вони по віку, потім вони зробили більший. Я пам’ятаю 4 мопеди, це рідко хто мав. Батько молодець. Кожен елемент був окремий, переднє колесо було від велосипеда, від Зайчика, заднє було від картінга і рама вся була саморобна і моторчик був Д5, і бак теж був мініатюрний, практично все було саморобне. І це така річ яку, я дійсно не забуду. В радянські часи не було зовсім нічого такого, ніякої дитячої техніки, все навіть одяг шився саморобний, добре, що в нас були майстри і вони могли також мотоботи пошити", - розповів син, майстер спорту України Ігор Буренко.Старший онук родинимає звання майстра спорту міжнародного класу. Молодші -тарозповідають, що також з дитинства люблять спорт."А ми з сестрою, я от бігаю марафони різні, приймаю участь, вона теж хоче бігати приймати участь. - А мотоцикли ви хочете і які? - Я б на мотоциклі хотів би навчитись їздити", - каже онук Микола Буренко."А я б не хотіла на мотоциклі або на машині, мені краще пішком або на велосипеді поїхати", - зазначає онучка Катерина.Обладнати ще одну стіну полицями для експонатів і зробити вихід на вулицю з кімнати-музею, щоб не лише сусіди й родичі, але усі охочі могли дізнатися про історію мотоспорту Волині – це, каже чоловік, його мрія.

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