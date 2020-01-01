Де на Волині не буде світла 13 лютого





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с. Хмелів, вул. Центральна, буд. 45 – 61

2. 09:00-17:00

ФАП, магазин

с. Поничів, вул. Шевченка



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Іваничівський район



1. 09:00-14:00

с. Древені,

с. Лугове



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4 кВ,Л-1, Л-2 КТП-235 с .Стобихівка 10:00–17:00 с. Стобихівка, вул.Нова 1-28

2. ПЛ-10 кВ Л-01-01 10:00–17:00 с.Боровно- СВК ‘ Стохід’, млин, церква, школа, шкільна їдальня, медпункт, сільрада, БК. с. Житнівка- школа, мед. Пункт, БК, пилорама, магазин, церква. С. Оленіне – школа, шкільна їдальня, пилорама. с. Боровне, вул..Центральна, Садова, Замлиння, Надрічна

с. Житнівка, вул.Садова, Шкільна, Майданна, Прилісна

с. Оленіно, вул.. Гряда, Гачки



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

ЗТП-384 с.Дачне

Відділ освіти

ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ ЗТП-384 с.Дачне

вул.О.Кошового,буд.1-26,27,29,31,33,35,37,39-55, вул.Дружби,1-10,с.Дачне

вул.О.Кошового,буд.28,30,32,34,36,38, вул.Миру,1-24,с.Дачне

вул.О.Кошового

2. ПЛ-10 кВ 40-01 09:00-17:00 КТП-74 с.Заброди

Павлик Ніна Іванівна КТП-74 с.Заброди

вул.Центральна,буд.14-29,вул.Молодіжна,1-15,с.Заброди

вул.Центральна,буд.1-13,с.Заброди



Ковельський район



1. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97»

Л.97-16, Л.97-18

09:00-17:00 ФОП М'якота П.І.

Гаражн.кооп.Промінь

Ковельське РЖКП №2

ФОП Геч Т.В.

Ф.О. Бединська С.М.

ДП Держгірпромнагляд

Ковельське МТМО

ПАТ" Волиньгаз "

ТзОВ ВКФ "Ковель"

ЖБК Прометей

ЖБК"Шевченка"

ФОП Стасюк В.І.

ФОП Батюк Т.І.

МПП "Роман"

ПТМ"Ковельтепло"

ЖБК"Явір"

ФОП Романюк Т.П.

Філія ДВТП «Волиньфарм»

ФОП Потапчук В.М.

ОСББ "Промінь-Ковель"

ЖБК"Будівельник"

ТзОВ "АСТЕЛІТ"

ОСБЖБ "Перемога"

ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД

Ков.управління освіти вик.ком.

ФОП Рижко О,Б,

ФОП Козак О.М.

ПВТФ "Фітоцентр"

ПАТ КБ "Приватбанк"

ФОП Соловей С.П.

ФОП Дем`янчук В.І.

Ф.о.Ярощук Н.В.

ФОП Кондратюк Г.А.

ФОП Дідицька М.Я.

ФОП Кавас В.С.

ФОП Шпилюк А.О.

ФОП Лозовицька Л.В.

ФОП Мулярчук В.І.

ФОП Чибізов В.П.

ФОП Ягодинець Г.М.

ПрАТ "Хлібокомбінат"

ФОП Рембач П.С.

ФОП Якубук В. П.

ПП "АС Експерт"

Відділ комунгоспу

ТзОВ ВКФ "Ковель"

Ковельська Райспоживспілка

ТзОВ "Пакко Холдинг"

ФОП Миронюк Г.В.

Вол.дирекція УДППЗ

Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк

ПП "ЮАІНЕТ"

ЖБК"Світязь"

ФОП Миронюк Г.В.

Ков.управління освіти вик.ком.

ПТМ "Ковельтепло"

ТОВ «Компанія Гелікон»

ПТУ-7 м. Ковель, вул.Володимирська, вул.Варшавська,

вул.40р. Перемоги,

вул.Воля

вул.Варшавська

вул.Заводська

вул.Відродження



Локачинський район



1. 09:00-17:00

с. Привітне вул. Л.Українки, провулок

2. 09:00-17:00

с. Губин



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.



Луцький район



1. 09:00-17:00

с. Верхівка вул. Миру, 1-14

с. Воротнів вул. Центральна, 135-160



Любомльський та Шацький райони



1. 09:00–17:00

Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки

Школа с.Грабово

Прикордонний відділ с.Грабово с. Адамчуки, Грабово



Любешівський район



1. ЩТП-335 10:00- 17:00 побут с. Люб’язь масив Гори

2. КТП-216 10:00-17:00 побут смт. Любещів вул Сагайдачного, Зої Космодем’янської, Брестська



Маневицький район



1. 10:00-17:00

ФОП Сергійчук В.В. (деревообробний цех), Релігійна громада (церква) с. Нова Руда



місто Нововолинськ



1. ТП-104 09:00-17:00 ДНЗ №9, ЦТП № 3, 4 м.Нововолинськ

15 мікрорайон буд. 22-34



Ратнівський район



1. КТП-97 Л-4 09:30-16:00 НВК смт. Ратне, вул. Каштанова,

1г-о Травня, Шкільна

2. КТП-367 Л-1,2 09:30-17:00 с. Датинь



Рожищенський район



1. ТП-502 09:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с. Ворончин вул.Миру, Молодіжна.

2. ТП-4 09:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.

3. ТП-33 09:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с. Пожарки вул.Садова.

4. ТП-34 09:00-17:00 с. Пожарки вул.Зубрівщина.

5. КТП-255 09:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м. Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.

6. КТП-366 09:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м. Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.

7. КТП-377 09:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. с. Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.

8. КТП-96 09:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. м. Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.

9. КТП-369 09:00-17:00 м. Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..

10. КТП-321 09:00-17:00 с.Дубище КНС. с. Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.

11. КТП-494 09:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. М. Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 09:00-17:00с. Хмелів, вул. Центральна, буд. 45 – 612. 09:00-17:00ФАП, магазинс. Поничів, вул. ШевченкаВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-14:00с. Древені,с. Лугове1. ПЛ-0,4 кВ,Л-1, Л-2 КТП-235 с .Стобихівка 10:00–17:00 с. Стобихівка, вул.Нова 1-282. ПЛ-10 кВ Л-01-01 10:00–17:00 с.Боровно- СВК ‘ Стохід’, млин, церква, школа, шкільна їдальня, медпункт, сільрада, БК. с. Житнівка- школа, мед. Пункт, БК, пилорама, магазин, церква. С. Оленіне – школа, шкільна їдальня, пилорама. с. Боровне, вул..Центральна, Садова, Замлиння, Надрічнас. Житнівка, вул.Садова, Шкільна, Майданна, Приліснас. Оленіно, вул.. Гряда, Гачки1. 09:00-17:00ЗТП-384 с.ДачнеВідділ освітиПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ ЗТП-384 с.Дачневул.О.Кошового,буд.1-26,27,29,31,33,35,37,39-55, вул.Дружби,1-10,с.Дачневул.О.Кошового,буд.28,30,32,34,36,38, вул.Миру,1-24,с.Дачневул.О.Кошового2. ПЛ-10 кВ 40-01 09:00-17:00 КТП-74 с.ЗабродиПавлик Ніна Іванівна КТП-74 с.Забродивул.Центральна,буд.14-29,вул.Молодіжна,1-15,с.Забродивул.Центральна,буд.1-13,с.Заброди1. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97»Л.97-16, Л.97-1809:00-17:00 ФОП М'якота П.І.Гаражн.кооп.ПроміньКовельське РЖКП №2ФОП Геч Т.В.Ф.О. Бединська С.М.ДП ДержгірпромнаглядКовельське МТМОПАТ" Волиньгаз "ТзОВ ВКФ "Ковель"ЖБК ПрометейЖБК"Шевченка"ФОП Стасюк В.І.ФОП Батюк Т.І.МПП "Роман"ПТМ"Ковельтепло"ЖБК"Явір"ФОП Романюк Т.П.Філія ДВТП «Волиньфарм»ФОП Потапчук В.М.ОСББ "Промінь-Ковель"ЖБК"Будівельник"ТзОВ "АСТЕЛІТ"ОСБЖБ "Перемога"ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТДКов.управління освіти вик.ком.ФОП Рижко О,Б,ФОП Козак О.М.ПВТФ "Фітоцентр"ПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Соловей С.П.ФОП Дем`янчук В.І.Ф.о.Ярощук Н.В.ФОП Кондратюк Г.А.ФОП Дідицька М.Я.ФОП Кавас В.С.ФОП Шпилюк А.О.ФОП Лозовицька Л.В.ФОП Мулярчук В.І.ФОП Чибізов В.П.ФОП Ягодинець Г.М.ПрАТ "Хлібокомбінат"ФОП Рембач П.С.ФОП Якубук В. П.ПП "АС Експерт"Відділ комунгоспуТзОВ ВКФ "Ковель"Ковельська РайспоживспілкаТзОВ "Пакко Холдинг"ФОП Миронюк Г.В.Вол.дирекція УДППЗВол.обл.управлін ПАТ ОщадбанкПП "ЮАІНЕТ"ЖБК"Світязь"ФОП Миронюк Г.В.Ков.управління освіти вик.ком.ПТМ "Ковельтепло"ТОВ «Компанія Гелікон»ПТУ-7 м. Ковель, вул.Володимирська, вул.Варшавська,вул.40р. Перемоги,вул.Волявул.Варшавськавул.Заводськавул.Відродження1. 09:00-17:00с. Привітне вул. Л.Українки, провулок2. 09:00-17:00с. ГубинВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00с. Верхівка вул. Миру, 1-14с. Воротнів вул. Центральна, 135-1601. 09:00–17:00Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.АдамчукиШкола с.ГрабовоПрикордонний відділ с.Грабово с. Адамчуки, Грабово1. ЩТП-335 10:00- 17:00 побут с. Люб’язь масив Гори2. КТП-216 10:00-17:00 побут смт. Любещів вул Сагайдачного, Зої Космодем’янської, Брестська1. 10:00-17:00ФОП Сергійчук В.В. (деревообробний цех), Релігійна громада (церква) с. Нова Руда1. ТП-104 09:00-17:00 ДНЗ №9, ЦТП № 3, 4 м.Нововолинськ15 мікрорайон буд. 22-341. КТП-97 Л-4 09:30-16:00 НВК смт. Ратне, вул. Каштанова,1г-о Травня, Шкільна2. КТП-367 Л-1,2 09:30-17:00 с. Датинь1. ТП-502 09:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с. Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2. ТП-4 09:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.3. ТП-33 09:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с. Пожарки вул.Садова.4. ТП-34 09:00-17:00 с. Пожарки вул.Зубрівщина.5. КТП-255 09:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м. Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.6. КТП-366 09:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м. Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.7. КТП-377 09:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. с. Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.8. КТП-96 09:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. м. Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.9. КТП-369 09:00-17:00 м. Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..10. КТП-321 09:00-17:00 с.Дубище КНС. с. Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.11. КТП-494 09:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. М. Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.

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