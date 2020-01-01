На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО





12 лютого, прямуючи з Німеччини в Україну, по смузі руху «червоний коридор» заїхав автомобіль марки Citroen Jumper, - інформує



В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили електронні фітнес-браслети та навушники торговельної марки "SONY".



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту "Ягодин" в автомобілі знайшли незадекларований товар вартістю понад 23 тисяч гривень.12 лютого, прямуючи з Німеччини в Україну, по смузі руху «червоний коридор» заїхав автомобіль марки Citroen Jumper, - інформує Волинська митниця Держмитслужби. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили електронні фітнес-браслети та навушники торговельної марки "SONY".Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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