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На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО

На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО
На митному посту "Ягодин" в автомобілі знайшли незадекларований товар вартістю понад 23 тисяч гривень.

12 лютого, прямуючи з Німеччини в Україну, по смузі руху «червоний коридор» заїхав автомобіль марки Citroen Jumper, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили електронні фітнес-браслети та навушники торговельної марки "SONY".

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі знайшли незадекларований товар відомого бренду. ФОТО

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Теги: Ягодин, незадекларований товар
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