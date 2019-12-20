«Інвестор» та «Нова лінія» запустили спільну програму лояльності*





В «Інвесторі» розповіли деталі такої акції, - інформує



Знижка 5%



Всі власники квартир у ЖК «Супернова» можуть отримати бонусну картку від магазину «Нова лінія» на 5% (накопичувальна система знижок).



Картки видаватимуть у відділі продажів ЖК «Супернова».



Нагадаємо, на території «Супернової»



Безплатна доставка товарів



З 10 лютого до 31 березня 2020 року діятимуть спеціальні умови доставки для клієнтів ЖК «Супернова».



Саме у цей період кожен клієнт зможе скористатися цією послугою безплатно, якщо адреса доставки купленого ним товару буде вул. Супутника, 4а, 6а, 8а – тобто у квартиру ЖК «Супернова».



Сертифікати на 500 гривень



Перші 20 покупців, які скористаються послугою доставки, а також куплять товари на суму від 5000 гривень, отримають додатково в подарунок сертифікат від «Інвестора» та «Нової лінії» на суму 500 грн. Сертифікати видаватимуться у відділі продажів ЖК «Супернова» після пред’явлення чеку на суму не меншу, як на 5000 грн.



Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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