«Інвестор» та «Нова лінія» запустили спільну програму лояльності*
Сьогодні, 19:10
Будівельна компанія «Інвестор» разом з магазином «Нова лінія» запустили спільну програму лояльності: власникам квартир житлового комлпесу «Супернова» даруватимуть знижки на товари гіпермаркету, безплатну доставку та сертифікати.
В «Інвесторі» розповіли деталі такої акції, - інформує Перший.
Знижка 5%
Всі власники квартир у ЖК «Супернова» можуть отримати бонусну картку від магазину «Нова лінія» на 5% (накопичувальна система знижок).
Картки видаватимуть у відділі продажів ЖК «Супернова».
Нагадаємо, на території «Супернової» почали зводити найбільший будинок на шість під’їздів.
Безплатна доставка товарів
З 10 лютого до 31 березня 2020 року діятимуть спеціальні умови доставки для клієнтів ЖК «Супернова».
Саме у цей період кожен клієнт зможе скористатися цією послугою безплатно, якщо адреса доставки купленого ним товару буде вул. Супутника, 4а, 6а, 8а – тобто у квартиру ЖК «Супернова».
Сертифікати на 500 гривень
Перші 20 покупців, які скористаються послугою доставки, а також куплять товари на суму від 5000 гривень, отримають додатково в подарунок сертифікат від «Інвестора» та «Нової лінії» на суму 500 грн. Сертифікати видаватимуться у відділі продажів ЖК «Супернова» після пред’явлення чеку на суму не меншу, як на 5000 грн.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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В «Інвесторі» розповіли деталі такої акції, - інформує Перший.
Знижка 5%
Всі власники квартир у ЖК «Супернова» можуть отримати бонусну картку від магазину «Нова лінія» на 5% (накопичувальна система знижок).
Картки видаватимуть у відділі продажів ЖК «Супернова».
Нагадаємо, на території «Супернової» почали зводити найбільший будинок на шість під’їздів.
Безплатна доставка товарів
З 10 лютого до 31 березня 2020 року діятимуть спеціальні умови доставки для клієнтів ЖК «Супернова».
Саме у цей період кожен клієнт зможе скористатися цією послугою безплатно, якщо адреса доставки купленого ним товару буде вул. Супутника, 4а, 6а, 8а – тобто у квартиру ЖК «Супернова».
Сертифікати на 500 гривень
Перші 20 покупців, які скористаються послугою доставки, а також куплять товари на суму від 5000 гривень, отримають додатково в подарунок сертифікат від «Інвестора» та «Нової лінії» на суму 500 грн. Сертифікати видаватимуться у відділі продажів ЖК «Супернова» після пред’явлення чеку на суму не меншу, як на 5000 грн.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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