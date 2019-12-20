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«Інвестор» та «Нова лінія» запустили спільну програму лояльності*

«Інвестор» та «Нова лінія» запустили спільну програму лояльності*
Будівельна компанія «Інвестор» разом з магазином «Нова лінія» запустили спільну програму лояльності: власникам квартир житлового комлпесу «Супернова» даруватимуть знижки на товари гіпермаркету, безплатну доставку та сертифікати.

В «Інвесторі» розповіли деталі такої акції, - інформує Перший.

Знижка 5%

Всі власники квартир у ЖК «Супернова» можуть отримати бонусну картку від магазину «Нова лінія» на 5% (накопичувальна система знижок).

Картки видаватимуть у відділі продажів ЖК «Супернова».

Нагадаємо, на території «Супернової» почали зводити найбільший будинок на шість під’їздів.

Безплатна доставка товарів

З 10 лютого до 31 березня 2020 року діятимуть спеціальні умови доставки для клієнтів ЖК «Супернова».

Саме у цей період кожен клієнт зможе скористатися цією послугою безплатно, якщо адреса доставки купленого ним товару буде вул. Супутника, 4а, 6а, 8а – тобто у квартиру ЖК «Супернова».

Сертифікати на 500 гривень

Перші 20 покупців, які скористаються послугою доставки, а також куплять товари на суму від 5000 гривень, отримають додатково в подарунок сертифікат від «Інвестора» та «Нової лінії» на суму 500 грн. Сертифікати видаватимуться у відділі продажів ЖК «Супернова» після пред’явлення чеку на суму не меншу, як на 5000 грн.
«Інвестор» та «Нова лінія» запустили спільну програму лояльності*

Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Нова лінія, акція
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