У ковельську лікарню призначили тимчасового керівника
Сьогодні, 16:47
Виконуючою обов’язки головного лікаря Ковельського МТМО призначили Людмилу Івахнюк.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Олег Кіндер, - повідомляє Ковельська міська рада.
"У зв’язку з тим, що Олег Самчук перейшов на іншу роботу - очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, виконуючою обов’язки головного лікаря Ковельського МТМО призначено заступника з медичної частини Людмилу Івахнюк", - йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, міський голова Львова Андрій Садовий представив Олега Самчука новому колективу Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
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Відповідне розпорядження підписав міський голова Олег Кіндер, - повідомляє Ковельська міська рада.
"У зв’язку з тим, що Олег Самчук перейшов на іншу роботу - очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, виконуючою обов’язки головного лікаря Ковельського МТМО призначено заступника з медичної частини Людмилу Івахнюк", - йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, міський голова Львова Андрій Садовий представив Олега Самчука новому колективу Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки за рік заробив ексочільник Ковельського МТМО
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