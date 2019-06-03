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У ковельську лікарню призначили тимчасового керівника

У ковельську лікарню призначили тимчасового керівника
Виконуючою обов’язки головного лікаря Ковельського МТМО призначили Людмилу Івахнюк.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Олег Кіндер, - повідомляє Ковельська міська рада.

"У зв’язку з тим, що Олег Самчук перейшов на іншу роботу - очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, виконуючою обов’язки головного лікаря Ковельського МТМО призначено заступника з медичної частини Людмилу Івахнюк", - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, міський голова Львова Андрій Садовий представив Олега Самчука новому колективу Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

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Теги: Ковельське МТМО, Олег Самчук
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