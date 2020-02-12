Волинського підприємця, який займається продажем металу, ошукали на чималу суму грошей





Про це



Підприємець з Володимира-Волинського звернувся до правоохоронців і розповів, що невідомий, зловживаючи довірою, заволодів тоннами його металу у селі Маньків, що у Локачинському районі.



Бухгалтерка ФОПу володимирчанина подала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж металоконструкцій. Підприємцю зателефонував невідомий чоловік, який зазначив, що хоче придбати метал. Чоловіки узгодили вартість конструкцій, що становила 13 тисяч гривень за одну тонну металу.



«Погодивши усі питання, металеві вироби вагою 17,5 тонн за ціною 227 760 грн були завантажені на автомобіль з причіпом», – йдеться в ухвалі суду.



Однак, покупець за метал відразу не розрахувався через нібито збій у системі банку. Тому, сторони домовилися, що у Луцьку покупець повністю розрахується з продавцем. В обласному центрі зустрітися теж невдалося.



За збігом обставин, підприємець з Володимира-Волинського того ж дня зустрівся у лікарні із заступником директора фірми з перевезень, на чиє авто вантажили метал. Після численних телефонних розмов коштів за метал так і не повернули.



Автомобіль із металоконструкціями затримали правоохоронці до з'ясування обставин.



Відомості про кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємець з Володимира-Волинського, який займається оптовим продажем металу, постраждав від дій шахраїв. Покупець, який мав заплатити за товар, не зробив цього, і привласнив металоконструкцій на понад чверть мільйона гривень.Про це «Княжий Град» дізнався з ухвали Локачинського районного суду.Підприємець з Володимира-Волинського звернувся до правоохоронців і розповів, що невідомий, зловживаючи довірою, заволодів тоннами його металу у селі Маньків, що у Локачинському районі.Бухгалтерка ФОПу володимирчанина подала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж металоконструкцій. Підприємцю зателефонував невідомий чоловік, який зазначив, що хоче придбати метал. Чоловіки узгодили вартість конструкцій, що становила 13 тисяч гривень за одну тонну металу.«Погодивши усі питання, металеві вироби вагою 17,5 тонн за ціною 227 760 грн були завантажені на автомобіль з причіпом», – йдеться в ухвалі суду.Однак, покупець за метал відразу не розрахувався через нібито збій у системі банку. Тому, сторони домовилися, що у Луцьку покупець повністю розрахується з продавцем. В обласному центрі зустрітися теж невдалося.За збігом обставин, підприємець з Володимира-Волинського того ж дня зустрівся у лікарні із заступником директора фірми з перевезень, на чиє авто вантажили метал. Після численних телефонних розмов коштів за метал так і не повернули.Автомобіль із металоконструкціями затримали правоохоронці до з'ясування обставин.Відомості про кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.

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