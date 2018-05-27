Волинський репер-атовець записав трек із англійським виконавцем
Сьогодні, 17:14
Реп-виконавець із Рожищенського району, доброволець АТО Микола Габдулхаков, який творить під псевдонімом sVояk, записав свій перший міжнародний трек.
Композицію, записану спільно з англійським реп-виконавцем L33, Микола презентував на сервісі soundcloud. Історію створення пісні «Sometimes» sVояk розповів Район.Рожище.
«Побачив на фейсбук творчість англійського реп-виконавця під псевдонімом L33 і просто написав йому про бажання зробити щось спільне. Я так часто роблю, шукаю можливостей. Скинув йому свою творчість. Йому сподобалося, і він відповів пропозицією записати куплети на музику з його приспівом», – розповідає Микола.
Музикант каже, що сподівається на продовження співпраці.
«Насправді це вийшло навідь якось дуже швидко і шокуюче для мене самого! Та зараз я маю спільну тему і спільний «закордонний» досвід. Думаю, що далі ми продовжимо співпрацю. Можливо, колись запрошу його в гості до нас», – ділиться планами репер.
Прослухат трек можна за посиланням: https://soundcloud.com/user-710110634/sometimes-ua-version
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Композицію, записану спільно з англійським реп-виконавцем L33, Микола презентував на сервісі soundcloud. Історію створення пісні «Sometimes» sVояk розповів Район.Рожище.
«Побачив на фейсбук творчість англійського реп-виконавця під псевдонімом L33 і просто написав йому про бажання зробити щось спільне. Я так часто роблю, шукаю можливостей. Скинув йому свою творчість. Йому сподобалося, і він відповів пропозицією записати куплети на музику з його приспівом», – розповідає Микола.
Музикант каже, що сподівається на продовження співпраці.
«Насправді це вийшло навідь якось дуже швидко і шокуюче для мене самого! Та зараз я маю спільну тему і спільний «закордонний» досвід. Думаю, що далі ми продовжимо співпрацю. Можливо, колись запрошу його в гості до нас», – ділиться планами репер.
Прослухат трек можна за посиланням: https://soundcloud.com/user-710110634/sometimes-ua-version
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