Уже 12 підприємців Старого ринку погодилися переїхати на Новий





Мова йшла про умови перевезення та відчутні переваги, які отримають бізнесмени, переїхавши на нове місце торгівлі, - повідомляє



Про переваги людям розповідали радник міського голови Ігор Поліщук, перший заступник міського голови Григорій Недопад та заступник міського голови Костянтин Петрочук.



На сьогодні вже 12-ть підприємців, які володіють 16-ма конструкціями на Старому ринку, зголосились переїхати. І щодня ця кількість росте.



Ігор Поліщук подякував їм за правильний вибір та наголосив, що вони є є тими, хто переламує ситуацію.



“Сьогодні події розвиваються таким чином, що представники ринку “Новий” через величезний наплив людей, навіть не мають змоги приїхати до нас. Вони щоденно сидять до ночі та укладають договори.



На Новий ринок уже поїхали підприємці як з території колишнього КП “Луцькі ринки”, так і з території облспоживспілки та підприємця Пахолко. Також пішли люди з Варшавського ринку, підприємці з Рожищенського, Ківерцівського, Луцького та Горохівського районів. На сьогодні жодних сумнівів, що ринок запрацює — немає, а ця активність зайве тому підтвердження”, - розповів Ігор Поліщук.



Нині до Нового ринку ходить маршрутка №9. На наступному виконкомі будуть внесені зміни в маршрут №10, який теж їхатиме на ринок.



“У нас є проєкт добудови мереж тролейбусної лінії до цього ринку. Також ми розглядаємо варіант придбання тролейбусів, які мають автономний хід. Він може їхати там, де немає контактної лінії. Тому говорити, що Новий ринок не запрацює абсолютно немає підстав. Він запрацює дуже швидко”, - запевнив радник міського голови.



Ігор Поліщук зазначив, що усі торговельні контейнери допоможе перевезти департамент муніципальної варти Луцької міської ради. І той, хто переїде перший - однозначно виграє.



“Місця там обмежені. Ринок не є безкінечним, а в нинішніх умовах великого напливу людей, вони швидко закінчуються. Той, хто сьогодні переїде — зможе взяти краще місце, а той, хто буде останній — працюватиме біля поля”, - резюмував він.



Великою перевагою “Нового” ринку є сусідство з заводом “Кромберг енд Шуберт Україна”, де працює 5,5 тисяч працівників, а це — потенційні покупці.



Разом з тим, радник міського голови вкотре розвіяв сумніви багатьох громадян, які вперто стоять на своєму та вбачають на місці Старого ринку велику забудову.



“Поки на Богдана Хмельницького, 19 є такий депутатський склад та керівництво міської ради, жодних багатоповерхівок чи торговельний центрів на місці ринку Центральний не буде. На сьогоднішній день оголошений загальноукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування цієї території. Ми там бачимо відпочинкову зону з парковками, зеленими насадженнями, оглядовими майданчиками”, - підкреслив він.



У свою чергу, перший заступник міського голови Григорій Недопад розповів підприємцям, що зі сторони поліції є запевнення, що в разі якихось блокувань під час перевезення вантажу, правоохоронці зроблять все, щоб демонтаж був зроблений беж жодних проблем.



Тим часом на ринку Новий вкладають бруківку для облаштування нових торговельних майданчиків. Адже місця для нових підприємців щодня стає все менше. Та й пільговий період не гумовий. Власники Нового ринку погодилися продовжити його до кінця лютого. За її словами, далі — буде вже невигідно, у зв’язку з тим, що до них масово пішли люди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівництво міської ради зустрілося з підприємцями Центрального ринку, які виявили бажання перевезти свої торговельні контейнери на Новий ринок.Мова йшла про умови перевезення та відчутні переваги, які отримають бізнесмени, переїхавши на нове місце торгівлі, - повідомляє Луцька міська рада. Про переваги людям розповідали радник міського головиперший заступник міського головита заступник міського головиНа сьогодні вже 12-ть підприємців, які володіють 16-ма конструкціями на Старому ринку, зголосились переїхати. І щодня ця кількість росте.Ігор Поліщук подякував їм за правильний вибір та наголосив, що вони є є тими, хто переламує ситуацію.“Сьогодні події розвиваються таким чином, що представники ринку “Новий” через величезний наплив людей, навіть не мають змоги приїхати до нас. Вони щоденно сидять до ночі та укладають договори.На Новий ринок уже поїхали підприємці як з території колишнього КП “Луцькі ринки”, так і з території облспоживспілки та підприємця. Також пішли люди з Варшавського ринку, підприємці з Рожищенського, Ківерцівського, Луцького та Горохівського районів. На сьогодні жодних сумнівів, що ринок запрацює — немає, а ця активність зайве тому підтвердження”, - розповів Ігор Поліщук.Нині до Нового ринку ходить маршрутка №9. На наступному виконкомі будуть внесені зміни в маршрут №10, який теж їхатиме на ринок.“У нас є проєкт добудови мереж тролейбусної лінії до цього ринку. Також ми розглядаємо варіант придбання тролейбусів, які мають автономний хід. Він може їхати там, де немає контактної лінії. Тому говорити, що Новий ринок не запрацює абсолютно немає підстав. Він запрацює дуже швидко”, - запевнив радник міського голови.Ігор Поліщук зазначив, що усі торговельні контейнери допоможе перевезти департамент муніципальної варти Луцької міської ради. І той, хто переїде перший - однозначно виграє.“Місця там обмежені. Ринок не є безкінечним, а в нинішніх умовах великого напливу людей, вони швидко закінчуються. Той, хто сьогодні переїде — зможе взяти краще місце, а той, хто буде останній — працюватиме біля поля”, - резюмував він.Великою перевагою “Нового” ринку є сусідство з заводом “Кромберг енд Шуберт Україна”, де працює 5,5 тисяч працівників, а це — потенційні покупці.Разом з тим, радник міського голови вкотре розвіяв сумніви багатьох громадян, які вперто стоять на своєму та вбачають на місці Старого ринку велику забудову.“Поки на Богдана Хмельницького, 19 є такий депутатський склад та керівництво міської ради, жодних багатоповерхівок чи торговельний центрів на місці ринку Центральний не буде. На сьогоднішній день оголошений загальноукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування цієї території. Ми там бачимо відпочинкову зону з парковками, зеленими насадженнями, оглядовими майданчиками”, - підкреслив він.У свою чергу, перший заступник міського голови Григорій Недопад розповів підприємцям, що зі сторони поліції є запевнення, що в разі якихось блокувань під час перевезення вантажу, правоохоронці зроблять все, щоб демонтаж був зроблений беж жодних проблем.Тим часом на ринку Новий вкладають бруківку для облаштування нових торговельних майданчиків. Адже місця для нових підприємців щодня стає все менше. Та й пільговий період не гумовий. Власники Нового ринку погодилися продовжити його до кінця лютого. За її словами, далі — буде вже невигідно, у зв’язку з тим, що до них масово пішли люди.

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