В Україні запустили додаток, який платить обережним водіям





Про це повідомили в компанії, - пише



Зазначається, що за відповідальну поведінку водій отримує нагороду – до 18% кешбека. Перший рейтинг керування користувач побачить після виконання 10 поїздок. Разом з рейтингом водію буде запропоновано суму кешбеку.



«Додаток Штрафи UA працює з 2016 року. За цей період ми побачили, що сплата штрафу не зменшує кількість аварій. Хоча саме для цього вона призначена… Матеріальна винагорода працює краще, ніж штрафи. Так народилася ідея розробити додаток, який це дозволяє формувати легко та зручно», – пояснив засновник платформи Денис Дмитров.



Як повідомили у Мінінфраструктури, водії Миколаївської області наразі виявилися найбільш відповідальними, бо роблять менше порушень, ніж водії в інших містах.



Рейтинг свідомого водіння у Миколаєві наразі найвищий в Україні – 3,9, найнижчий у Волинській області – 2.7.



Зараз додаток працює для IOS платформи, також планують запуск для Android. Найближчим часом у додатку планується розширення можливостей винагороди за відповідальне водіння. Вже є готовність приєднатися до кешбеку від української мережі заправок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український стартап «Штрафи UA» за участю Міністерства інфраструктури представив мобільний додаток, який оцінює стиль водіння та за високий рейтинг нараховує кешбек від суми страхування.Про це повідомили в компанії, - пише УНІАН Зазначається, що за відповідальну поведінку водій отримує нагороду – до 18% кешбека. Перший рейтинг керування користувач побачить після виконання 10 поїздок. Разом з рейтингом водію буде запропоновано суму кешбеку.«Додаток Штрафи UA працює з 2016 року. За цей період ми побачили, що сплата штрафу не зменшує кількість аварій. Хоча саме для цього вона призначена… Матеріальна винагорода працює краще, ніж штрафи. Так народилася ідея розробити додаток, який це дозволяє формувати легко та зручно», – пояснив засновник платформи Денис Дмитров.Як повідомили у Мінінфраструктури, водії Миколаївської області наразі виявилися найбільш відповідальними, бо роблять менше порушень, ніж водії в інших містах.Рейтинг свідомого водіння у Миколаєві наразі найвищий в Україні – 3,9, найнижчий у Волинській області – 2.7.Зараз додаток працює для IOS платформи, також планують запуск для Android. Найближчим часом у додатку планується розширення можливостей винагороди за відповідальне водіння. Вже є готовність приєднатися до кешбеку від української мережі заправок.

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