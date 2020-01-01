Муніципали мають намір зносити контейнери на Старому ринку сьогодні, 12 лютого
Сьогодні, 17:49
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради спрямував правоохоронцям заяву про те, що сьогодні, 12 лютого, мають намір здійснювати демонтаж контейнерів на вулицях Замкова та Глушець.
Відповідний документ оприлюднили на сторінці муніципалів у фейсбуці.
Так, муніципали зауважують, що у зв’язку з перешкоджаннями громадянами та підприємцями Центрального ринку у проведенні демонтажу, вони просять забезпечити охорону порядку під час знесення контейнерів сьогодні, 12 лютого.
Тож, ймовірно, увечері техніка знову приїде на Старий ринок для здійснення робіт з демонтажу.
Нагадаємо, учора, 11 лютого, муніципальна варта демонтувала свій МАФ з території ринку.
Станом на 17:45 відомо, що муніципали почали зрізати ворота перед центральним входом до Старого ринку.
Головне фото - ілюстративне.
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Відповідний документ оприлюднили на сторінці муніципалів у фейсбуці.
Так, муніципали зауважують, що у зв’язку з перешкоджаннями громадянами та підприємцями Центрального ринку у проведенні демонтажу, вони просять забезпечити охорону порядку під час знесення контейнерів сьогодні, 12 лютого.
Тож, ймовірно, увечері техніка знову приїде на Старий ринок для здійснення робіт з демонтажу.
Нагадаємо, учора, 11 лютого, муніципальна варта демонтувала свій МАФ з території ринку.
Станом на 17:45 відомо, що муніципали почали зрізати ворота перед центральним входом до Старого ринку.
Головне фото - ілюстративне.
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Коментарі 6
Водометами там варто попрацювати спочатку а лучче газком
Скільки можна з тими баригами сюсюкатись?!
Скільки вже можна там гратись? Рознести весь той безлад і все. Зграя базарників тероризує Луцьк.
А чому муніципали починають свої дії під вечір, як злодії якісь? Вранці не можна почати?
Майно бариг, як тут виразився один недалекий лучанин, було встановлене за законом. Тому після завершення оренди, грейдерами зносити його - це порушувати закон. І саме смішне, що за матеріальні збитки, нанесені підприємцям, заплатить не муніципальна варта, а міський бюджет, з наших податків. Демонтувати і перенести, так, але не знести. Муніципали ж пригнали грейдери. трактори.
нарешті дочекалися, Сиротинська- наш мер.
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