Муніципали мають намір зносити контейнери на Старому ринку сьогодні, 12 лютого





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Так, муніципали зауважують, що у зв’язку з перешкоджаннями громадянами та підприємцями Центрального ринку у проведенні демонтажу, вони просять забезпечити охорону порядку під час знесення контейнерів сьогодні, 12 лютого.



Тож, ймовірно, увечері техніка знову приїде на Старий ринок для здійснення робіт з демонтажу.



Нагадаємо, учора,



Станом на 17:45 відомо, що муніципали почали зрізати ворота перед центральним входом до Старого ринку.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради спрямував правоохоронцям заяву про те, що сьогодні, 12 лютого, мають намір здійснювати демонтаж контейнерів на вулицях Замкова та Глушець.Відповідний документ оприлюднили на сторінці муніципалів у фейсбуці.Так, муніципали зауважують, що у зв’язку з перешкоджаннями громадянами та підприємцями Центрального ринку у проведенні демонтажу, вони просять забезпечити охорону порядку під час знесення контейнерів сьогодні, 12 лютого.Тож, ймовірно, увечері техніка знову приїде на Старий ринок для здійснення робіт з демонтажу.Нагадаємо, учора, 11 лютого, муніципальна варта демонтувала свій МАФ з території ринку. Станом на 17:45 відомо, що муніципали почали зрізати ворота перед центральним входом до Старого ринку.

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