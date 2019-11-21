У Луцьку стартував благодійний проєкт заради порятунку Катрусі Ребрини





Його мета – зібрати кошти на лікування онкохворої трирічної волинянки Катрусі Ребрині, - йдеться у сюжеті



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12 лютого учасники заходу створювали образи берегинь у техніці витинанки. У березні роботи продаватимуть на благодійному аукціоні, розповіла волонтерка Юлія Розенгарт.



Майстриня Олеся Іщук розповідає учасникам майстер-класу, що витинанкою можна розповісти казку. Каже, що образ берегині символізує добробут, родинне вогнище.



Педагог Лідія Марчук, яка прийшла на майстер-клас зі своїми студентами із Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського говорить, що такий захід виховує людяність і шану до своєї культури.



"Моя берегиня із трьох таких символічних частин складається: там, де плаття – це поле, де засівається, де блузка – це душа людини. Вона у дрібних ромбах, вона – тендітна, делікатна. На рівні голови жінка тримає вогонь, вона – захисниця", - каже викладачка коледжу Лідія Марчук.



Учасники майстер-класу попередньо зареєструвалися через інтернет.



"Виручені кошти плануємо передати Катрусі Ребрині. Дівчинці 3 рочки, хворіє на рак, у неї нейробластома. Мама дівчинки – щира людина і буде безмежно вдячна. Якщо залишаться кошти на лікування, вона передасть їх іншим діткам, бо зараз і Сашку Ліщуку збирають, і Марку Бадаляну і маленькому хлопчику – Максиму Грицишину", - розповідає волонтерка Юлія Розенгарт.



Роботи учасниць оформлять у виставку "Добротворчість лучанок". Її демонструватимуть у Палаці культури Луцька із 18 лютого по 7 березня. По завершенні відбудеться благодійний аукціон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майстер-класом з витинанки-оберегу розпочався мистецький благодійний проєкт "Добротворчість лучанок".Його мета – зібрати кошти на лікування онкохворої трирічної волинянки, - йдеться у сюжеті Суспільне Волині 12 лютого учасники заходу створювали образи берегинь у техніці витинанки. У березні роботи продаватимуть на благодійному аукціоні, розповіла волонтеркаМайстриня Олеся Іщук розповідає учасникам майстер-класу, що витинанкою можна розповісти казку. Каже, що образ берегині символізує добробут, родинне вогнище.Педагог, яка прийшла на майстер-клас зі своїми студентами із Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського говорить, що такий захід виховує людяність і шану до своєї культури."Моя берегиня із трьох таких символічних частин складається: там, де плаття – це поле, де засівається, де блузка – це душа людини. Вона у дрібних ромбах, вона – тендітна, делікатна. На рівні голови жінка тримає вогонь, вона – захисниця", - каже викладачка коледжу Лідія Марчук.Учасники майстер-класу попередньо зареєструвалися через інтернет."Виручені кошти плануємо передати Катрусі Ребрині. Дівчинці 3 рочки, хворіє на рак, у неї нейробластома. Мама дівчинки – щира людина і буде безмежно вдячна. Якщо залишаться кошти на лікування, вона передасть їх іншим діткам, бо зараз і Сашку Ліщуку збирають, і Марку Бадаляну і маленькому хлопчику – Максиму Грицишину", - розповідає волонтерка Юлія Розенгарт.Роботи учасниць оформлять у виставку "Добротворчість лучанок". Її демонструватимуть у Палаці культури Луцька із 18 лютого по 7 березня. По завершенні відбудеться благодійний аукціон.

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