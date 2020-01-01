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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 лютого
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.

У Володимир-Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -2…0 градусів, удень – +3…+4. Вітер західний, північно-західний і північний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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