Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 лютого





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.



У Володимир-Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -2…0 градусів, удень – +3…+4. Вітер західний, північно-західний і північний, 2-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.У Володимир-Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -2…0 градусів, удень – +3…+4. Вітер західний, північно-західний і північний, 2-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.

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