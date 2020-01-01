Сиротинська повідомила в поліцію про тілесні ушкодження: ситуація на ринку станом на 18:45. ФОТО

Увечері 12 лютого на Старому ринку знову неспокійно.Про це повідомляє кореспондентз місця події.Станом на 18:40 муніципали зрізали паркан перед центральним входом до Старого ринку. Підприємці намагалися перешкоджати цьому. Наразі вони стоять, тримаючи металеву секцію паркану.Очільниця департаментупоспілкувалася із підприємцями та присутніми активістами, зокрема, пояснювала законність своїх дій.Її оточив обурений натовп, сталася словесна перепалка з однієї із жінок. Після чого Юлія Сиротинська зателефонувала на гарячу лінію "102" та повідомила про шарпанину та про нанесення їй тілесних ушкоджень.Станом на 18:45 Сиротинська поїхала з ринку на службовому автомобілі. Підприємці продовжують стояти перед входом Центрального ринку.За словами заступника керівника поліції області, станом на 19:00, ситуація стабілізувалася, муніципали покинули територію ринку.На місці працює велика кількість поліції, також є пожежні та вантажний автомобіль.