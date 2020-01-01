Сиротинська повідомила в поліцію про тілесні ушкодження: ситуація на ринку станом на 18:45. ФОТО
12 лютий, 18:48
Увечері 12 лютого на Старому ринку знову неспокійно.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Станом на 18:40 муніципали зрізали паркан перед центральним входом до Старого ринку. Підприємці намагалися перешкоджати цьому. Наразі вони стоять, тримаючи металеву секцію паркану.
Очільниця департаменту Юлія Сиротинська поспілкувалася із підприємцями та присутніми активістами, зокрема, пояснювала законність своїх дій.
Її оточив обурений натовп, сталася словесна перепалка з однієї із жінок. Після чого Юлія Сиротинська зателефонувала на гарячу лінію "102" та повідомила про шарпанину та про нанесення їй тілесних ушкоджень.
Станом на 18:45 Сиротинська поїхала з ринку на службовому автомобілі. Підприємці продовжують стояти перед входом Центрального ринку.
За словами заступника керівника поліції області Сергія Козака, станом на 19:00, ситуація стабілізувалася, муніципали покинули територію ринку.
На місці працює велика кількість поліції, також є пожежні та вантажний автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Станом на 18:40 муніципали зрізали паркан перед центральним входом до Старого ринку. Підприємці намагалися перешкоджати цьому. Наразі вони стоять, тримаючи металеву секцію паркану.
Очільниця департаменту Юлія Сиротинська поспілкувалася із підприємцями та присутніми активістами, зокрема, пояснювала законність своїх дій.
Її оточив обурений натовп, сталася словесна перепалка з однієї із жінок. Після чого Юлія Сиротинська зателефонувала на гарячу лінію "102" та повідомила про шарпанину та про нанесення їй тілесних ушкоджень.
Станом на 18:45 Сиротинська поїхала з ринку на службовому автомобілі. Підприємці продовжують стояти перед входом Центрального ринку.
За словами заступника керівника поліції області Сергія Козака, станом на 19:00, ситуація стабілізувалася, муніципали покинули територію ринку.
На місці працює велика кількість поліції, також є пожежні та вантажний автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 16
нарешті дочекалися, Сиротинська- наш мер
Як дістали уже ці спекулянти.Їх уже плтрібно усіх пакувати.Рішення міської ради,суду вони не виконують.Звідки ці полішуки поналазили до Луцька.Дикарі та й годі.Назад на Полесьє.
ПРинесіть сиротинській картате покривало а краще викличіть санітарів всі думаю розуміють з якої лікарні....
Лучанка!Не хами!Ти сама хочаб одне робоче місце створила?А ці люди в свый час залишилися без роботи і самі собі виживаючі створили робочі місця ы платять податки з яких утримують і цих Горе керівників міста та Муныципалів!!!Порядок на ринку треба зробити але не такими методами!!!
Лучанка!Не хами!Ти сама хочаб одне робоче місце створила?А ці люди в свый час залишилися без роботи і самі собі виживаючі створили робочі місця ы платять податки з яких утримують і цих Горе керівників міста та Муныципалів!!!Порядок на ринку треба зробити але не такими методами!!!
як глаголить верхній пописувач...вам ахмєт з квадрокоптера буде в окна закідати дешевий крам..як вашим батькам..
Орік, підтримую тебе бро. Україна живе лише завдяки податкам, які українці платять чималі
По останнім чуткам, Палиця дуже біситься що його підлеглі неможуть розчистити територію. Сьогодні в міськ раді отримали від нього дзвінок, всі на вухах і почали “”мєтатись“”
Орік згідний з тобою будем жити в багні, аПалиці ця смердюча яма потрібна для побудови центру для звязку з Марсом.
то я не зрозумів. срУтинська жаліється, що мало відгребла ?
Срач а не ринок
Декілька людей (спекулянтів), що перепродують товар - це не робочі місця запам'ятайте це і не манипулюйте!!!
Юля наш президент!!!
Скільки ще часу з тим стадом дебільних базарників будуть цяцькатись ???? Дати тягла і порозбігаються по норах.
Корд на них треба!
дожились що ті кого кормлять кусають руку того хто платить податки...
Останні новини
Де на Волині не буде світла 13 лютого
12 лютий, 19:00
Сиротинська повідомила в поліцію про тілесні ушкодження: ситуація на ринку станом на 18:45. ФОТО
12 лютий, 18:48
Вечері у «Брамі»: вигідно та смачно*
12 лютий, 18:10
Медіа