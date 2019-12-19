Волинський центр зайнятості працевлаштовує іноземців та осіб без громадянтсва





Про його роботу та допомогу роботодавцям щодо працевлаштування іноземців розповіла пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.



Сектор реалізовує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Це єдина адміністративна платна послуга Волинського обласного центру зайнятості. Фахівці організовують роботу з питань видачі, продовження строку дії, внесення змін та скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Окрім того, забезпечують ведення автоматизованої системи обліку видачі дозволів роботодавцям на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, правильне та коректне наповнення бази АСОДІ.



Фахівці Сектору завжди готові надати роботодавцям та особам, які звернулися до державної служби зайнятості, консультацію з питань, що належать до їх компетенції.



Як Сектор працює з роботодавцями в питанні працевлаштування іноземців?



Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.



Роботодавець, який виявив бажання працевлаштувати іноземця, подає пакет документів, передбачений законодавством для отримання/продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. В результаті розгляду документів приймають рішення про видачу/продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Після надходження коштів від роботодавця за адміністративну послугу, Волинський ОЦЗ видається роботодавцю документ – дозвіл.



У питаннях, що належать до компетенції Сектору, його фахівці співпрацюють із підрозділами Державної міграційної служби України та Міністерства внутрішніх справ України, Службою безпеки України, підрозділами Державної прикордонної служби України, Управлінням Держпраці у Волинській області, Центром надання адміністративних послуг Луцької міської ради, громадськими організаціями та місцевими органами виконавчої влади.



Задля якісного надання цієї послуги, 6 березня 2019 року Волинський обласний центр зайнятості підписав Меморандум про співпрацю

з Центром надання адміністративних послуг Луцької міської ради. Узгоджене рішення про партнерство щодо організації надання адміністративних послуг у сфері видачі, продовження строку дії, внесення змін, скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.



Детальну інформацію для роботодавців, котрих цікавить працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, можна отримати за тел. (0332) 72-53-01. Письмові звернення надсилайте за адресою





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна служба зайнятості працевлаштовує не лише українців, але й іноземців та осіб без громадянства. Для цього в обласному центрі зайнятості функціонує сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства.Про його роботу та допомогу роботодавцям щодо працевлаштування іноземців розповіла пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.Сектор реалізовує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Це єдина адміністративна платна послуга Волинського обласного центру зайнятості. Фахівці організовують роботу з питань видачі, продовження строку дії, внесення змін та скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Окрім того, забезпечують ведення автоматизованої системи обліку видачі дозволів роботодавцям на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, правильне та коректне наповнення бази АСОДІ.Фахівці Сектору завжди готові надати роботодавцям та особам, які звернулися до державної служби зайнятості, консультацію з питань, що належать до їх компетенції.Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.Роботодавець, який виявив бажання працевлаштувати іноземця, подає пакет документів, передбачений законодавством для отримання/продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. В результаті розгляду документів приймають рішення про видачу/продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Після надходження коштів від роботодавця за адміністративну послугу, Волинський ОЦЗ видається роботодавцю документ – дозвіл.У питаннях, що належать до компетенції Сектору, його фахівці співпрацюють із підрозділами Державної міграційної служби України та Міністерства внутрішніх справ України, Службою безпеки України, підрозділами Державної прикордонної служби України, Управлінням Держпраці у Волинській області, Центром надання адміністративних послуг Луцької міської ради, громадськими організаціями та місцевими органами виконавчої влади.Задля якісного надання цієї послуги, 6 березня 2019 року Волинський обласний центр зайнятості підписав Меморандум про співпрацюз Центром надання адміністративних послуг Луцької міської ради. Узгоджене рішення про партнерство щодо організації надання адміністративних послуг у сфері видачі, продовження строку дії, внесення змін, скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.Детальну інформацію для роботодавців, котрих цікавить працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, можна отримати за тел. (0332) 72-53-01. Письмові звернення надсилайте за адресою [email protected]

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