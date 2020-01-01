13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають журналісти Оксана Вашкевич (на фото), Ярослав Гаврилюк та Аня Бліннікова.
Іменинники 13 лютого – Віктор, Євдокія, Іван, Микита, Никифор.
Окрім того, сьогодні відзначають Всесвітній день радіо.
Це свято є порівняно молодим, оскільки його вперше відзначили лише в 2012 році. А рішення про його запровадження ЮНЕСКО прийняло в 2011-му. Дата проведення обрана не випадкова — саме 13 лютого 1946 вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.
Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо міцного здоров’я, невичерпного натхнення та успіху у всіх починаннях.
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Іменинники 13 лютого – Віктор, Євдокія, Іван, Микита, Никифор.
Окрім того, сьогодні відзначають Всесвітній день радіо.
Це свято є порівняно молодим, оскільки його вперше відзначили лише в 2012 році. А рішення про його запровадження ЮНЕСКО прийняло в 2011-му. Дата проведення обрана не випадкова — саме 13 лютого 1946 вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.
Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо міцного здоров’я, невичерпного натхнення та успіху у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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