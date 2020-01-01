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Добровольцям спростять процедуру отримання статусу УБД

Добровольцям спростять процедуру отримання статусу УБД
Кабінет міністрів України спростив отримання статусу учасника бойових дій для добровольців в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань.

"До цього іноді добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході. Чому цей статус важливий? Це відновлення справедливості", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що добровольці будуть мати пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій, а також зможуть отримати соціальну підтримку, допомогу у соціальній і професійній адаптації після повернення з військової служби.

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Теги: Україна, УБД
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