Добровольцям спростять процедуру отримання статусу УБД
Сьогодні, 23:34
Кабінет міністрів України спростив отримання статусу учасника бойових дій для добровольців в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
За його словами, уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань.
"До цього іноді добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході. Чому цей статус важливий? Це відновлення справедливості", - зазначив Гончарук.
Він також додав, що добровольці будуть мати пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій, а також зможуть отримати соціальну підтримку, допомогу у соціальній і професійній адаптації після повернення з військової служби.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
За його словами, уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань.
"До цього іноді добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході. Чому цей статус важливий? Це відновлення справедливості", - зазначив Гончарук.
Він також додав, що добровольці будуть мати пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій, а також зможуть отримати соціальну підтримку, допомогу у соціальній і професійній адаптації після повернення з військової служби.
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