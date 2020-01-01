Добровольцям спростять процедуру отримання статусу УБД





Про це повідомляє Олексія Гончарука.



За його словами, уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань.



"До цього іноді добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході. Чому цей статус важливий? Це відновлення справедливості", - зазначив Гончарук.



Він також додав, що добровольці будуть мати пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій, а також зможуть отримати соціальну підтримку, допомогу у соціальній і професійній адаптації після повернення з військової служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України спростив отримання статусу учасника бойових дій для добровольців в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністраЗа його словами, уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань."До цього іноді добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході. Чому цей статус важливий? Це відновлення справедливості", - зазначив Гончарук.Він також додав, що добровольці будуть мати пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій, а також зможуть отримати соціальну підтримку, допомогу у соціальній і професійній адаптації після повернення з військової служби.

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