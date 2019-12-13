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Скільки мають отримувати українці, щоб не їздити на заробітки

Скільки мають отримувати українці, щоб не їздити на заробітки
За підсумками 2019 року, найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі - $3,8 млрд.

На другому місці Чехія - $1,1 млрд. З Росії заробітчани переслали $1 млрд, зі США - $0,98 млрд, Великої Британії - $0,6 млрд, - пише "Газета ua".

"Кошти трудових мігрантів позитивно впливають на стабільність гривні. Але потрібно розуміти, що перекази будуть не завжди. Поступово українці, які вже звикли їздити на роботу за кордон, почнуть обирати країну, де їм хотілося б залишитися. Бо постійні переїзди – це важко. Людям хочеться стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Наших громадян цікавлять країни, де високі зарплати та хороше соціальне забезпечення. Тому на першому місці серед омріяних країн для працевлаштування перебуває Німеччина. Українці зараз шукають можливості, щоб працевлаштуватися саме в цій країні", - каже Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

На думку експерта, щоб українці залишалися працювати вдома, вони повинні мати чіткий та зрозумілий образ майбутнього країни – як буде розвиватися. Крім цього, потрібно, аби рівень зарплат був не меншим 60-70% від зарплат у сусідніх країнах. На сьогоднішній день це близько 600 євро на місяць.

Середня зарплата в Польщі складає 1100 євро (мінімальна - 500), у Чехії – 1255 євро (мінімальна - 520).

"Більшість українців за кордоном працюють на некваліфікованій роботі, незалежно від спеціальності, яку вони мають. Трудові мігранти погано знають іноземні мови, не можуть підтвердити освіту за кордоном. Тому їм доводиться працювати руками. Трудові мігранти не тільки висилають гроші додому. А й у більшості випадків привозять їх особисто в кишені, коли повертаються додому. За 3-6 місяців роботи за кордоном вони заощаджують не менше 70-80% заробленого. Бо економлять на всьому. Вільного часу майже не мають, працюють у середньому по 10-12 годин на добу", - додає експерт.

У Росію українці звикли їздити на заробітки ще з радянських часів. Найбільше там затребувані будівельники.

"Поступовий відтік заробітчан із Росії почався п'ять років тому. Російські зарплати значно впали. По-друге – рівень нелегального працевлаштування дуже високий і трудових мігрантів часто роботодавці кидають на гроші. Війна на Донбасі також має велике значення для того, аби українці не їхали до Росії. Бо там можуть раптово перетворитися на "терористів", - пояснив Воскобойник.

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону 2019 року склав $11,98 млрд (офіційними й неофіційними каналами). Це на 7,8% більше, ніж 2018 року. 73,1% коштів офіційними каналами торік надійшли в доларах, 25,3% - в євро, решта - в інших валютах.

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Теги: зарплата, Україна, заробітчани
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