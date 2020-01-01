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ОСББ vs управлінська компанія: жителям Луцька пояснять різницю в обслуговуванні

ОСББ vs управлінська компанія: жителям Луцька пояснять різницю в обслуговуванні
У Громадянському Русі «СВІДОМІ» вирішили пояснити лучанам усі тонкощі в обслуговуванні багатоквартирних будинків управлінськими компаніями та ОСББ.

Про це пише ІА "Конкурент".

У Луцьку провели конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків. У січні 2020-го із ними уклали договори, які набрали чинності з 1 лютого та діятимуть протягом одного року.

Із новаціями лучани отримали нові тарифи за утримання будинку. Подекуди шокуючі. Що робити у цій ситуації?

Співвласники багатоквартирних будинків у Луцьку можуть відмовитися від призначеного управителя та самостійно керувати своїм будинком. Для цього їм потрібно створити ОСББ. Як це зробити?

Команда Андрія Покровського Громадянський Рух «СВІДОМІ» готова допомогти лучанам. У рамках нашого проєкту «Мобільна приймальня громадян» ми розпочинаємо інформаційну кампанію. Ми пояснимо, яка різниця в обслуговуванні будинків об’єднаннями співвласників та управлінськими компаніями. Також розповімо усе про тарифи за утримання будинку та відповімо на запитання містян.

Якщо ви хочете отримати консультацію на цю тему або організувати роз’яснювальну зустріч зі «СВІДОМИМИ», телефонуйте: 099 215 50 75 або 068 215 70 75.

Стежте за сторінкою Громадянського Руху «СВІДОМІ», щоб не проґавити важливу та корисну інформацію!

ОСББ vs управлінська компанія: жителям Луцька пояснять різницю в обслуговуванні



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Теги: Луцьк, ОСБ
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