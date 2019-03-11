Кабмін перерозподілив 1,4 мільярда на Нову українську школу

Уряд перерозподілив з державного бюджету на місця 1,4 млрд грн на розвиток Нової української школи.Кошти спрямують на закупівлю обладнання та матеріалів для початкових класів і пілотних шкіл, а також на розвиток педагогів, - пише Украінформ, посилаючись на пресслужбу Міністерства освіти та науки.Відповідну Постанову прийняв Кабмін у середу, 12 лютого 2020 року.«Реформа НУШ – один із основних пріоритетів нашого уряду, тому ми продовжуємо інвестувати у неї кошти. Цього року нам вдалося збільшити субвенцію на 17% у порівнянні з минулим роком, і тепер вона складає понад 1,4 млрд грн. Загалом же цього року держава планує інвестувати у розвиток шкіл понад 7,5 млрд грн», – сказала міністр освіти і наукиЗазначається, що основну частину субвенції – 1,03 млрд грн – відведено на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи. Із цією ж метою 25 млн грн отримають школи, які пілотують Державний стандарт початкової освіти.Кошти розподілятимуться наступним чином:- 40% – на закупівлю сучасних меблів,- 35% – на придбання комп’ютерів,- 25% – на інше обладнання та засоби навчання.Понад 361 млн грн субвенція надає на розвиток педагогів. З-поміж цих коштів – 211,1 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів 5-11(12) класів та 21 млн грн на проведення супервізії. Цю частину субвенції також буде використано на професійний розвиток директорів шкіл та їхніх заступників, вчителів початкової школи, іноземних мов, асистентів учителів і тих педагогів, які викладають кілька предметів.Закупівля і доставка засобів навчання та обладнання для початкової школи здійснюватиметься на засадах співфінансування.Для закладів, які фінансуються з обласних бюджетів та знаходяться у Києві, містах обласного значення та ОТГ з центром у таких містах, співвідношення становитиме 70% ресурсу субвенції та 30% коштів місцевих бюджетів. Для шкіл в ОТГ і районах – 90 і 10%, у селах і селищах зі статусом гірських, а також населених пунктах на лінії зіткнення – 95% і 5% відповідно.