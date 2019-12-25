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В Україні може подорожчати електроенергія

В Україні може подорожчати електроенергія
В Україні наступного року може запрацювати стимулююче тарифоутворення для обленерго.

Такий перехід неминуче призведе до зростання тарифу, тому до вирішення цього питання необхідно підходити виважено, заявив голова НКРЕКП, - пише УНІАН.

Стимулююче тарифоутворення (RAB-тарифів) для енергопостачальних компаній може запрацювати в Україні наступного року, повідомив під час прес-конференції голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк.

«Стимулююче регулювання для обленерго - це неминуче. Ми, як країна, маємо до цього прийти. Я мрію, і ми над цим працюємо, що ми це зробимо наступного року, ми відійдемо від системи «витрати+» і перейдемо до стимулюючого регулювання», - сказав Тарасюк.

При цьому він зазначив, що такий перехід неминуче призведе до зростання тарифу.

«Підходити до цього необхідно дуже виважено, оскільки стимулюючого регулювання без підвищення тарифу фізіологічно бути не може. Принаймні деяке підвищення тарифу повинно статися. Це пройшли провідні країни, це пройдемо і ми. Іншого шляху у нас немає», - наголосив голова комісії.

Він також зазначив, що ставка дохідності на нову базу активів має бути привабливою для інвесторів, щоб вони вкладали кошти в оновлення основних фондів.

При цьому на стару базу активів ставка має бути мінімальною. Тарасюк повідомив, що регулятор найближчим часом повноцінно презентує новий підхід до стимулюючого регулювання.

Довідка УНІАН

Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років).

Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергія, теплова енергія та ін.), і стимулювання ефективності витрат розподільних (постачальних) компаній. Таким механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки дохідності), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат енергоносія в мережах.

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Теги: електроенергія, Україна, ціна
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