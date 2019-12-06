Підприємець заплатить 100 тисяч за те, що нищив дороги важкою технікою
Сьогодні, 21:48
На Волині підприємець перевозив вантажі територією області з перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги без отримання дозволу на такий рух.
Про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на прес-службу прокуратури Волині.
Прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовною заявою в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті, аби стягнути з одного із місцевих перевізників плату за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом у розмірі 100 тисяч гривень.
При цьому плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом він не сплачував, і лише у ході розгляду судом справи за позовом прокуратури сплатив заборговане до бюджету в повному обсязі.
Суб’єкт господарювання перевозив вантажі територією області з перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги без отримання дозволу на такий рух.
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Про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на прес-службу прокуратури Волині.
Прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовною заявою в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті, аби стягнути з одного із місцевих перевізників плату за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом у розмірі 100 тисяч гривень.
При цьому плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом він не сплачував, і лише у ході розгляду судом справи за позовом прокуратури сплатив заборговане до бюджету в повному обсязі.
Суб’єкт господарювання перевозив вантажі територією області з перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги без отримання дозволу на такий рух.
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