Підприємець заплатить 100 тисяч за те, що нищив дороги важкою технікою





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Прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовною заявою в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті, аби стягнути з одного із місцевих перевізників плату за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом у розмірі 100 тисяч гривень.



При цьому плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом він не сплачував, і лише у ході розгляду судом справи за позовом прокуратури сплатив заборговане до бюджету в повному обсязі.



Суб’єкт господарювання перевозив вантажі територією області з перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги без отримання дозволу на такий рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині підприємець перевозив вантажі територією області з перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги без отримання дозволу на такий рух.Про це повідомляє "Волинь-нова" , посилаючись на прес-службу прокуратури Волині.Прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовною заявою в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті, аби стягнути з одного із місцевих перевізників плату за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом у розмірі 100 тисяч гривень.При цьому плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом він не сплачував, і лише у ході розгляду судом справи за позовом прокуратури сплатив заборговане до бюджету в повному обсязі.Суб’єкт господарювання перевозив вантажі територією області з перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги без отримання дозволу на такий рух.

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