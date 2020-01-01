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Волинянин потрапив у ТОП-40 найкращих патрульних України

Волинянин потрапив у ТОП-40 найкращих патрульних України
Патрульний поліцейський з Волині потрапив на дошку пошани разом із 39-ма колегами зі всієї України.

Така дошка з`явилася у Департаменті патрульної поліції нещодавно, - йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області.
Волинянин потрапив у ТОП-40 найкращих патрульних України


Відтак, до 40 найкращих патрульних України потрапив і представник Волині - Олександр Балабаш, поліцейський взводу № 2 роти № 3 батальйону управління патрульної поліції у Волинській області, рядовий поліції.

"Олександр понад два роки несе службу у лавах патрульної поліції, виконуючи свою роботу чесно та самовіддано — забезпечуючи дотримання прав та свобод людини й громадянина", - йдеться у дописі.

Особливі досягнення 32-річного поліцейського у сфері охорони громадського порядку, тільки за 2019 рік патрульний виявив понад 40 порушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

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Теги: Волинь, поліція
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