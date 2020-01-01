Волинянин потрапив у ТОП-40 найкращих патрульних України
Сьогодні, 22:18
Патрульний поліцейський з Волині потрапив на дошку пошани разом із 39-ма колегами зі всієї України.
Така дошка з`явилася у Департаменті патрульної поліції нещодавно, - йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області.
Відтак, до 40 найкращих патрульних України потрапив і представник Волині - Олександр Балабаш, поліцейський взводу № 2 роти № 3 батальйону управління патрульної поліції у Волинській області, рядовий поліції.
"Олександр понад два роки несе службу у лавах патрульної поліції, виконуючи свою роботу чесно та самовіддано — забезпечуючи дотримання прав та свобод людини й громадянина", - йдеться у дописі.
Особливі досягнення 32-річного поліцейського у сфері охорони громадського порядку, тільки за 2019 рік патрульний виявив понад 40 порушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.
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Така дошка з`явилася у Департаменті патрульної поліції нещодавно, - йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області.
Відтак, до 40 найкращих патрульних України потрапив і представник Волині - Олександр Балабаш, поліцейський взводу № 2 роти № 3 батальйону управління патрульної поліції у Волинській області, рядовий поліції.
"Олександр понад два роки несе службу у лавах патрульної поліції, виконуючи свою роботу чесно та самовіддано — забезпечуючи дотримання прав та свобод людини й громадянина", - йдеться у дописі.
Особливі досягнення 32-річного поліцейського у сфері охорони громадського порядку, тільки за 2019 рік патрульний виявив понад 40 порушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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