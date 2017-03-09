«Волиньобленерго» купить 6 позашляховиків
Сьогодні, 02:29
У ПрАТ«Волиньобленерго» планують закупити 6 нових позашляховиків-пікапів.
Про це повідомляє ВолиньOnline, посилаючись на «Prozorro».
Постачальника визначать у результаті відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 13 березня, розпочнуть аукціон 21 квітня.
Йдеться про придбання шести автомобілів (позашляховик-пікап MITSUBISHI L200 або еквівалент) відповідно до інвестиційної програми 2020 року.
Період постачання – до 31 грудня, очікувана вартість – 4,841 мільйона гривень. Відповідно до технічного завдання, придбати 6 планують автомобілі, не старші 2019 року випуску, які повинні відповідати вимогам екологічного стандарту не нижче Євро-5.
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Про це повідомляє ВолиньOnline, посилаючись на «Prozorro».
Постачальника визначать у результаті відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 13 березня, розпочнуть аукціон 21 квітня.
Йдеться про придбання шести автомобілів (позашляховик-пікап MITSUBISHI L200 або еквівалент) відповідно до інвестиційної програми 2020 року.
Період постачання – до 31 грудня, очікувана вартість – 4,841 мільйона гривень. Відповідно до технічного завдання, придбати 6 планують автомобілі, не старші 2019 року випуску, які повинні відповідати вимогам екологічного стандарту не нижче Євро-5.
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