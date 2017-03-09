«Волиньобленерго» купить 6 позашляховиків





Про це повідомляє



Постачальника визначать у результаті відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 13 березня, розпочнуть аукціон 21 квітня.



Йдеться про придбання шести автомобілів (позашляховик-пікап MITSUBISHI L200 або еквівалент) відповідно до інвестиційної програми 2020 року.



Період постачання – до 31 грудня, очікувана вартість – 4,841 мільйона гривень. Відповідно до технічного завдання, придбати 6 планують автомобілі, не старші 2019 року випуску, які повинні відповідати вимогам екологічного стандарту не нижче Євро-5.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ПрАТ«Волиньобленерго» планують закупити 6 нових позашляховиків-пікапів.Про це повідомляє ВолиньOnline , посилаючись на «Prozorro».Постачальника визначать у результаті відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 13 березня, розпочнуть аукціон 21 квітня.Йдеться про придбання шести автомобілів (позашляховик-пікап MITSUBISHI L200 або еквівалент) відповідно до інвестиційної програми 2020 року.Період постачання – до 31 грудня, очікувана вартість – 4,841 мільйона гривень. Відповідно до технічного завдання, придбати 6 планують автомобілі, не старші 2019 року випуску, які повинні відповідати вимогам екологічного стандарту не нижче Євро-5.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію