Волинянин очолив Поліську митницю





Новим очільником цієї митниці став Сергій Панчук, - пише





Конкурс тривав протягом 45 днів та передбачав три етапи відбору.



На посаду керівника Поліської митниці претендували 24 кандидати. До фінальної стадії (співбесід з головою Держмитслужби) пройшли 5 фіналістів.



Довідка



Сергій Панчук народився 24 квітня 1971 року у селі Підгороде Любомльського району. Закінчив Луцький індустріальний інститут та Волинський державний університет імені Лесі Українки. Перед цим працював першим заступником начальника Рівненської митниці ДФС.



До цього понад 20 років пропрацював на різних посадах у Волинській, Ягодинській, Львівській та Рівненській митниці.



Як відомо, у зону діяльності Поліської митниці входять Рівненська область, місто Луцьк, Луцький, Ківерцівський, Горохівський, Рожищанський, Любешівський, Маневицький, Камінь-Каширський райони Волинської області, міста Нетішин, Славута, Шепетівка, Славутський, Шепетівський, Полонський, Ізяславський, Білогірський райони Хмельницької області.

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