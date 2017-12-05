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Майкл Щур посміявся з інтимного салону в Луцьку

Майкл Щур посміявся з інтимного салону в Луцьку
Український телеведучий та журналіст Майкл Щур у випуску "#@)₴?$0" опублікував продовження історії луцького масажного салону.

У програмі показали сюжет телеканалу "Аверс", який був знятий у 2017 році, - пише ІА "Конкурент".

У новому сюжеті кажуть, що після скандального розслідування у салону з'явилось чимало відвідувачів, а записуватися на масаж треба завчасно.

"Фірмовий еротичний VIP-масаж обіцяє занурення у світ релаксу і забуття у компанії двох оголених масажисток з шампанським. Ви думаєте, що це реклама? Ні! Це журналістське розслідування, яке зняв наш новий улюблений телеканал "Аверс" – розповів телеведучий.

Детальніше - ТУТ.


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Теги: Луцьк, Майкл Щур
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