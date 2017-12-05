Майкл Щур посміявся з інтимного салону в Луцьку

Майкл Щур у випуску "#@)₴?$0" опублікував продовження історії луцького масажного салону.



У програмі показали сюжет телеканалу "Аверс", який був знятий у 2017 році, - пише



У новому сюжеті кажуть, що після скандального розслідування у салону з'явилось чимало відвідувачів, а записуватися на масаж треба завчасно.



"Фірмовий еротичний VIP-масаж обіцяє занурення у світ релаксу і забуття у компанії двох оголених масажисток з шампанським. Ви думаєте, що це реклама? Ні! Це журналістське розслідування, яке зняв наш новий улюблений телеканал "Аверс" – розповів телеведучий.



Детальніше -





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український телеведучий та журналісту випуску "#@)₴?$0" опублікував продовження історії луцького масажного салону.У програмі показали сюжет телеканалу "Аверс", який був знятий у 2017 році, - пише ІА "Конкурент" У новому сюжеті кажуть, що після скандального розслідування у салону з'явилось чимало відвідувачів, а записуватися на масаж треба завчасно."Фірмовий еротичний VIP-масаж обіцяє занурення у світ релаксу і забуття у компанії двох оголених масажисток з шампанським. Ви думаєте, що це реклама? Ні! Це журналістське розслідування, яке зняв наш новий улюблений телеканал "Аверс" – розповів телеведучий.Детальніше - ТУТ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію