Майкл Щур посміявся з інтимного салону в Луцьку
Сьогодні, 06:12
Український телеведучий та журналіст Майкл Щур у випуску "#@)₴?$0" опублікував продовження історії луцького масажного салону.
У програмі показали сюжет телеканалу "Аверс", який був знятий у 2017 році, - пише ІА "Конкурент".
У новому сюжеті кажуть, що після скандального розслідування у салону з'явилось чимало відвідувачів, а записуватися на масаж треба завчасно.
"Фірмовий еротичний VIP-масаж обіцяє занурення у світ релаксу і забуття у компанії двох оголених масажисток з шампанським. Ви думаєте, що це реклама? Ні! Це журналістське розслідування, яке зняв наш новий улюблений телеканал "Аверс" – розповів телеведучий.
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У програмі показали сюжет телеканалу "Аверс", який був знятий у 2017 році, - пише ІА "Конкурент".
У новому сюжеті кажуть, що після скандального розслідування у салону з'явилось чимало відвідувачів, а записуватися на масаж треба завчасно.
"Фірмовий еротичний VIP-масаж обіцяє занурення у світ релаксу і забуття у компанії двох оголених масажисток з шампанським. Ви думаєте, що це реклама? Ні! Це журналістське розслідування, яке зняв наш новий улюблений телеканал "Аверс" – розповів телеведучий.
Детальніше - ТУТ.
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