У Луцьку лікарів-епідеміологів вчили протидіяти коронавірусу
Сьогодні, 08:59
У Волинському обласному лаболаторному центрі відбувся семінар-тренінг з питань щодо недопущення занесення і поширення на території Волинської області випадків захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай).
Про це повідомляють на сайті установи.
На зустріч були присутні лікарі-епідеміологи, бактеріологи, вірусологи, завідувачі структурними підрозділами, помічники лікарів-епідеміологів та лаборанти, котрі будуть задіяні в проведенні протиепідемічних заходів у разі виявлення випадку захворювання/підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19 .
Під час заходу розглянули та вивчили алгоритм дій лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19, порядку інформування та епідеміологічного розслідування; лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку COVID-19 для лікарів вірусологів, порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків.
Практично відпрацювали порядок одягання та зняття засобів індивідуального захисту лікарями-епідеміологами та їхніми помічниками, порядок використання дезінфекційних засобів та утилізації використаних матеріалів. Проведене розв’язання ситуаційних задач у випадку можливого завезення захворювання, що відповідає визначенню випадку коронавірусу COVID-19.
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 станом на 12 лютого 2020 року:
У світі зареєстрували 45 182 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з них 1115 летальні. Випадки захворювання зареєстровано в 24 країнах світу – 441 випадок (1 летальний). В середньому в період між зараженням і першими симптомами становить, ймовірно, три дня, що менше передбачуваних раніше п’яти днів, за остаточною оцінкою відомого експерта Чжун Наньшана.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом не зафіксовано.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надала офіційну назву новому коронавірусу, який вже забрав життя понад тисячі людей, — COVID-19. Ця назва замінить відому до цього тимчасову 2019-nCoV, заявив у вівторок, 11 лютого, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє агенція новин AFP.
У новій абревіатурі «со» означає «корона», «vi» — «вірус», «d» — «захворювання» (від англійської disease), а 19 — 2019 рік, коли були зафіксовані перші випадки захворювання. За словами очільника ВООЗ, цю назву обрали, бо її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.
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Про це повідомляють на сайті установи.
На зустріч були присутні лікарі-епідеміологи, бактеріологи, вірусологи, завідувачі структурними підрозділами, помічники лікарів-епідеміологів та лаборанти, котрі будуть задіяні в проведенні протиепідемічних заходів у разі виявлення випадку захворювання/підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19 .
Під час заходу розглянули та вивчили алгоритм дій лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19, порядку інформування та епідеміологічного розслідування; лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку COVID-19 для лікарів вірусологів, порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків.
Практично відпрацювали порядок одягання та зняття засобів індивідуального захисту лікарями-епідеміологами та їхніми помічниками, порядок використання дезінфекційних засобів та утилізації використаних матеріалів. Проведене розв’язання ситуаційних задач у випадку можливого завезення захворювання, що відповідає визначенню випадку коронавірусу COVID-19.
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 станом на 12 лютого 2020 року:
У світі зареєстрували 45 182 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з них 1115 летальні. Випадки захворювання зареєстровано в 24 країнах світу – 441 випадок (1 летальний). В середньому в період між зараженням і першими симптомами становить, ймовірно, три дня, що менше передбачуваних раніше п’яти днів, за остаточною оцінкою відомого експерта Чжун Наньшана.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом не зафіксовано.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надала офіційну назву новому коронавірусу, який вже забрав життя понад тисячі людей, — COVID-19. Ця назва замінить відому до цього тимчасову 2019-nCoV, заявив у вівторок, 11 лютого, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє агенція новин AFP.
У новій абревіатурі «со» означає «корона», «vi» — «вірус», «d» — «захворювання» (від англійської disease), а 19 — 2019 рік, коли були зафіксовані перші випадки захворювання. За словами очільника ВООЗ, цю назву обрали, бо її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.
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