У Луцьку лікарів-епідеміологів вчили протидіяти коронавірусу

У Волинському обласному лаболаторному центрі відбувся семінар-тренінг з питань щодо недопущення занесення і поширення на території Волинської області випадків захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай).Про це повідомляють на сайті установи.На зустріч були присутні лікарі-епідеміологи, бактеріологи, вірусологи, завідувачі структурними підрозділами, помічники лікарів-епідеміологів та лаборанти, котрі будуть задіяні в проведенні протиепідемічних заходів у разі виявлення випадку захворювання/підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19 .Під час заходу розглянули та вивчили алгоритм дій лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19, порядку інформування та епідеміологічного розслідування; лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку COVID-19 для лікарів вірусологів, порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків.Практично відпрацювали порядок одягання та зняття засобів індивідуального захисту лікарями-епідеміологами та їхніми помічниками, порядок використання дезінфекційних засобів та утилізації використаних матеріалів. Проведене розв’язання ситуаційних задач у випадку можливого завезення захворювання, що відповідає визначенню випадку коронавірусу COVID-19.Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 станом на 12 лютого 2020 року:У світі зареєстрували 45 182 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з них 1115 летальні. Випадки захворювання зареєстровано в 24 країнах світу – 441 випадок (1 летальний). В середньому в період між зараженням і першими симптомами становить, ймовірно, три дня, що менше передбачуваних раніше п’яти днів, за остаточною оцінкою відомого експерта Чжун Наньшана.В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом не зафіксовано.Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надала офіційну назву новому коронавірусу, який вже забрав життя понад тисячі людей, — COVID-19. Ця назва замінить відому до цього тимчасову 2019-nCoV, заявив у вівторок, 11 лютого, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє агенція новин AFP.У новій абревіатурі «со» означає «корона», «vi» — «вірус», «d» — «захворювання» (від англійської disease), а 19 — 2019 рік, коли були зафіксовані перші випадки захворювання. За словами очільника ВООЗ, цю назву обрали, бо її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.