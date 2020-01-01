Курс валют у Луцьку на 13 лютого
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.40, а продаж – 24.55.
Євро при купівлі становить – 26.60, продажу – 27.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,346, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.32.
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Євро при купівлі становить – 26.60, продажу – 27.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,346, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.32.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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