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Курс валют у Луцьку на 13 лютого

Курс валют у Луцьку на 13 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.40, а продаж – 24.55.

Євро при купівлі становить – 26.60, продажу – 27.00.

Курс російського рубля: купівля – 0,346, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.32.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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