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13 лютого – день святого Микити: що не можна робити сьогодні

13 лютого – день святого Микити: що не можна робити сьогодні
13 лютого вшановується день пам'яті святого Микити. Його зарахували до лику святих, бо він здійснював багато добрих справ, жив скромно та проповідував християнство. Микиту вважали покровителем вогню, і молилися йому про захист від кульових блискавок.

Іменини сьогодні святкують: Опанас, Віктор, Ілля, Микита, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 13 лютого

– Червоний місяць – до сильного вітру.

– Піднявся вітер – до сирого року.

– Дерева інеєм вкрилися – до тепла.

– Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

Що можна робити 13 лютого

​1. Сьогодні можна заварювати і пити чай із соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.

2. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

Що не можна робити 13 лютого

1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.



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Теги: свято, 13 лютого
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