13 лютого – день святого Микити: що не можна робити сьогодні





Іменини сьогодні святкують: Опанас, Віктор, Ілля, Микита, - пише



Народні прикмети на 13 лютого



– Червоний місяць – до сильного вітру.



– Піднявся вітер – до сирого року.



– Дерева інеєм вкрилися – до тепла.



– Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.



Що можна робити 13 лютого



​1. Сьогодні можна заварювати і пити чай із соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.



2. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.



Що не можна робити 13 лютого



1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 лютого вшановується день пам'яті святого Микити. Його зарахували до лику святих, бо він здійснював багато добрих справ, жив скромно та проповідував християнство. Микиту вважали покровителем вогню, і молилися йому про захист від кульових блискавок.Іменини сьогодні святкують: Опанас, Віктор, Ілля, Микита, - пише 24 канал. – Червоний місяць – до сильного вітру.– Піднявся вітер – до сирого року.– Дерева інеєм вкрилися – до тепла.– Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.​1. Сьогодні можна заварювати і пити чай із соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.2. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.Що не можна робити 13 лютого1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.

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