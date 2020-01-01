«Найважче у бодібілдингу – «сушитись» перед змаганнями», – відомий культурист з Волині





В інтерв’ю журналістам



З минулого року чоловік виступає в професійній лізі і вже двічі святкував перемогу: на турнірах «IFBB Nafplio Elite Pro Show 2019» (Греція) та «IFBB Elite Pro Madrid» (Іспанія). А також став срібним призером IFBB ELITE WORLD PROFESSIONAL CHEMPIONSHIPS (Таррагона Іспанія).



Спочатку підняв 1070 кілограмів, а потім почав демонструвати м’язи





— Володимире, як ви прийшли в бодібілдинг?



— Коли я вступив до військового ліцею ім. Івана Богуна, отримав можливість вдосконалюватися у тренажерному залі. І з другого курсу почав займатися пауерліфтингом. Це силове триборство. Як змагальні дисципліни в нього входять три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві і тяга штанги. Вже через рік мені вдалося стати другим на Чемпіонаті України серед підлітків. Коли ж пішов навчатися в університет, цю справу не закинув і згодом вона стала визначальною у моєму житті. Я потрапив у потрібне середовище, хотів і намагався бути кращим.



— Які досягнення мали у пауерліфтингу?



— У цьому виді спорту я був багаторазовим призером чемпіонатів України, чемпіоном Європи серед юніорів… Востаннє виступав у змаганнях з пауерліфтингу у 2014 році. Тоді я присів з вагою 400 кілограмів, вижав 305 кілограмів і зробив станову тягу 365 кілограмів. Тобто у сумі – 1070. Це приблизно майстер спорту міжнародного класу. По суті я досяг своєї мети і після цього вирішив спробувати себе в бодібілдингу. Уже через 2 місяці вперше виступив на чемпіонаті України і виграв його. Тому зрозумів, що це моє. Коли одружився, пропустив один змагальний сезон, але тренування продовжував. А з 2017 року і по сьогодні стабільно виступаю кожного сезону. Основних успіхів у бодібілдингу вдалося досягти у 2019-му.



Найважче у бодібілдингу – «сушитись» перед змаганнями



Великі сталеві м’язи, неймовірна фізична форма, яскраві посмішки. Але, як виявляється, часом за блискучими усмішками та горою м’язів криється неймовірне виснаження.



— Що було найважчим на початку і що є нелегким тепер?



— Я не звик нарікати на щось. Мені просто це подобається. А коли щось подобається, то ти цим живеш зранку до вечора. Сам по собі цей вид спорту нелегкий. Він вимагає постійних тренувань і правильного харчування. Бувають етапи, коли спортсмен повинен бути “голодним” досить довгий час.



— Довгий час — це скільки?



— Має бути дефіцит калорій для того, щоб зменшити кількість жирової тканини до такого екстримального рівня, як вимагається на змаганнях. Як правило протягом трьох місяців триває відповідна підготовка і потихеньку з’являється дефіцит в калорійності. Тобто людина поступово обмежує себе в тих калоріях і нутрієнтах, які вона споживає. В такому дефіциті («висушені») спортсмени підходять до змагань. Але, якщо все робити правильно, то нічого страшного в цьому нема.



— Це ж не означає, що взагалі нічого не їсти?



— Ні, звичайно. Існують такі стереотипи, що тоді спортсмени не п’ють і не їдять. Насправді нічого такого. Просто вони споживають дуже збалансовану їжу. Здійснюють обмеження за рахунок вуглеводної частини харчування. Проте кількість білка має бути достатньою.



— А що у вашому меню?



— Я абсолютно поважаю українську кухню. Їм картоплю. Але загалом — як і у більшості спортсменів. Передусім не повинно бути у харчуванні продуктів-паразитів. Наприклад, якихось солодощів чи жирної їжі. А от риба та м’ясо мають бути у різноманітті. У період підготовки до змагань – все те ж саме, лише у іншій кількості.



— Ви приймаєте додатково якісь препарати для того, щоб формувалися м’язи?



— Для того, щоб м’язи росли, необхідна певна сукупність факторів. Тобто, це має бути фізичне навантаження. У цьому процесі організм намагається щоразу побудувати більше м’язових тканин, ніж в нього є, аби виконати те завдання, яке людина намагається зробити. Такий принцип. А щоб будувати все це, організм потрібно забезпечити необхідною кількістю правильних структурних елементів. Якщо людина веде звичний спосіб життя, їй достатньо тих вітамінів, які є у щоденному раціоні. Оскільки у мене це навантаження збільшене, моєму організмові складніше відновлюватися. Я більше витрачаю енергії, більше потію і відповідно більше втрачаю елементів, потрібних для каталізації тих реакцій, які проходять в організмі. Тому доводиться використовувати спортивне харчування. Той же протеїн (концентрована білкова суміш), вітамінні комплекси. Це дві основні добавки до харчування, але насправді їх існує чимало.



— Чи дорогим є правильне харчування бодібілдера?



— Дійсно, цей вид спорту вимагає значних фінансових можливостей. Але якщо витрати на харчування умовно можна віднести до “мінуса”, то “плюсом” є те, що це позитивно впливає на здоров’я і на організм. Хоча існує міф, що у спортсменів-культуристів, особливо бодібілдерів, не все добре зі здоров’ям. Насправді це не так. Адже, щоб нарощувати м’язеву тканину, спортсмен повинен мати добре здоров’я. Бо якщо є найменші відхилення, то ріст м’язів не відбуватиметься належним чином.



— Як ви тренуєтесь і скільки часу?



— За стандартною схемою — 6 разів на тиждень по годині-півтори. Тренування ніг зазвичай займає більше часу, рук — менше.



— … а коли готуєтесь до змагань?



— Приблизно так само. З’являються ще кардіонавантаження, анаеробна робота. І харчування більш дисципліноване.



Вузька талія, широкі плечі, великі ноги – це те, що завжди додає плюсів на змаганнях



Культуризм, чи то пак, бодібілдинг, уже давно став справжнім спортивним шоу.



— Володимире, хто вам допомагає тренуватися, готуватися до змагань?



— Я вже в принципі на такому рівні, що сам розуміюсь, як все має бути. З точки зору професійного спорту, звісно, має бути тренер, який би допомагав правильно розставити пріоритети, особливо на фінішній стадії. Тож у мене теж є тренер. Правда, він постійно наді мною не стоїть. Я абсолютно самостійно займаюся, але бачення і підхід виробляються саме з тренером. У мене достатньо відомий тренер. Це один із найтитулованіших спортсменів в Україні. Він свого часу виграв всесвітні ігри. Це — Олександр Білоус. Завдяки йому вдається реалізовувати все, що задумуємо кожного змагального сезону.



— На змаганнях що оцінюють судді?



— В бодібілдингу цілий спектр факторів, на які звертається увага. Це абсолютно суб’єктивний вид спорту. Часто бувають суперечки щодо того, справедливим чи ні було оцінювання. А оцінюються в першу чергу пропорції (є певні критерії співвідношення кінцівок і корпусу). Вузька талія, широкі плечі, великі ноги – це те, що завжди додає плюсів на змаганнях. Також немалу увагу звертають на наявність м’язової маси, розвинутість усіх м’язових груп та їх деталізованість (не має бути такого, що ноги більше розвинуті, а руки менше). На змаганнях ці м’язи повинні бути «висушені». Тобто щоб в організмові кількість жирової тканини не перевищувала 5%. Насправді це дуже екстримально.



Особливу увагу приділяють і демонстрації м’язів. Щоб їх краще можна було розгледіти, спортсмени використовують грим (фарбу).



— Наскільки складно демонструвати себе?



— Це важко робити. У цей період у м’язів дуже малий відсоток жирової тканини і невелика кількість води в організмі. А ще позаду три місяці спецхарчування та фізичної підготовки. Спортсмени знесилені, нервуються. Їм важко напружувати м’язи, бо це статична робота. Кожна поза має свої особливості. Постійно потрібно тримати втягнутий живіт і всі м’язи одночасно напруженими.



— А чи є допінг-контроль на змаганнях з бодібілдингу?



— Так, на змаганнях у любительській лізі є. От на чемпіонаті Європі я його проходив. У професійній лізі допінг контролю немає. Але це не означає, що спортсмени допінг використовують. Просто там зовсім інша ціль перед змаганнями ставиться. А в любительській лізі це чітко контролюється. Тим більше тепер, коли федерація заявила про своє бажання включити бодібілдинг у програму Олімпійських ігор.



— Дуже цікаво, чи цим видом спорту можна заробляти гроші?



— Можна. Але в Україні це досить складно робити, оскільки бодібілдинг у нас не на тому етапі розвитку. По суті, це більш американський вид спорту. Він там виник, більш поширений, там до нього ставляться позитивно. Відтак у США змагання відбуваються із більшим призовим фондом. Там дійсно можна заробляти великі гроші. Звичайно, заробітки є і тут, в Європі, і залежать вони від багатьох факторів, наприклад, від наявності спонсорів.



Через незнання та стереотипи, які з реальністю не мають нічого спільного, у людей виникають сумніви: бодібілдинг – це добре чи погано?



— Ви розвинули свої м’язи до максимуму і вам залишається лише їх підтримувати. Чи ще плануєте нарощувати?



— Це безкінечний процес. Можна і потрібно збільшувати ще. Я зараз задоволений своєю формою, але мені ще є куди рости.



— Іноді люди вважають, що бодібілдери — як бройлерні курчата, обсяг є, а сили — немає. У повсякденному житті ваша велика м’язова система не створює дискомфорту?



— Не створює. М’язи ж не виросли за один день. Людина, нарощуючи їх поступово, звикає до них. Я абсолютно функціональний. Хоча є й такі спортсмени, у яких дійсно можуть бути певні недоліки в цьому плані.



— Чи можна, коли м’язи дуже розвинуті, відмовитися від бодібілдингу? Чи цей процес болючий?



— Відмовитися можна будь-коли. Але ж справа в тому, що бодібілдинг — корисна річ. Хоча існує і протилежна думка. Я переконаний, що це абсолютно позитивний вид діяльності, який продовжує молодість людини. Людина до певного віку формується, у неї в організмі виділяються власні гормони. Поки людина молода, вони в надлишку. Але потім з віком у всіх відбувається зменшення вироблення цих гормонів і розпочинається процес старіння, бо клітини не можуть відновитися в тій кількості, як раніше. А фізичні навантаження в тренажерному залі стимулюють організм адаптуватися до них, а тому в ньому виділяється в більшій кількості гормон росту, тестостерон та ін. Гормон росту ж відповідає за молодість людини, здоров’я зв’язок, сухожиль. Отже, людина, яка займається бодібілдингом, фітнесом, завжди має більше шансів бути здоровішою, виглядати молодшою.



— Тож бодібілдерів можна назвати втіленням сили і здоров’я?



— Бодібілдинг – позитивний вид спорту, якщо ним грамотно займатися. Багато хто ним займається навіть не підозрюючи. Це ж той самий фітнес, який позитивно впливає на здоров’я. Тому вважаю, що в нашому суспільстві потрібно популяризувати цей вид спорту. На культуризм варто звернути увагу особливо тим людям, які взагалі в своєму житті не мають фізичних навантажень – офісним працівникам. Люди, котрі займаються тренуванням свого організму, виробляють правильні звички, режим, правильно харчуються. Дані фактори позитивно впливають на здоров’я. А якщо ці основи закладати з раннього віку, то це дуже позитивно впливає на формування людини вцілому.



Спілкувалася Тетяна ПРИХОДЬКО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир Бирук із села Личини Камінь-Каширського району – кращий бодібілдер України та Європи.В інтерв’ю журналістам «Полісся» , розвінчуючи міфи та стереотипи про цей вид спорту, культурист розповів, як йому вдалося стати абсолютним чемпіоном Києва, України, Європи.З минулого року чоловік виступає в професійній лізі і вже двічі святкував перемогу: на турнірах «IFBB Nafplio Elite Pro Show 2019» (Греція) та «IFBB Elite Pro Madrid» (Іспанія). А також став срібним призером IFBB ELITE WORLD PROFESSIONAL CHEMPIONSHIPS (Таррагона Іспанія).— Коли я вступив до військового ліцею ім. Івана Богуна, отримав можливість вдосконалюватися у тренажерному залі. І з другого курсу почав займатися пауерліфтингом. Це силове триборство. Як змагальні дисципліни в нього входять три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві і тяга штанги. Вже через рік мені вдалося стати другим на Чемпіонаті України серед підлітків. Коли ж пішов навчатися в університет, цю справу не закинув і згодом вона стала визначальною у моєму житті. Я потрапив у потрібне середовище, хотів і намагався бути кращим.— У цьому виді спорту я був багаторазовим призером чемпіонатів України, чемпіоном Європи серед юніорів… Востаннє виступав у змаганнях з пауерліфтингу у 2014 році. Тоді я присів з вагою 400 кілограмів, вижав 305 кілограмів і зробив станову тягу 365 кілограмів. Тобто у сумі – 1070. Це приблизно майстер спорту міжнародного класу. По суті я досяг своєї мети і після цього вирішив спробувати себе в бодібілдингу. Уже через 2 місяці вперше виступив на чемпіонаті України і виграв його. Тому зрозумів, що це моє. Коли одружився, пропустив один змагальний сезон, але тренування продовжував. А з 2017 року і по сьогодні стабільно виступаю кожного сезону. Основних успіхів у бодібілдингу вдалося досягти у 2019-му.Великі сталеві м’язи, неймовірна фізична форма, яскраві посмішки. Але, як виявляється, часом за блискучими усмішками та горою м’язів криється неймовірне виснаження.— Я не звик нарікати на щось. Мені просто це подобається. А коли щось подобається, то ти цим живеш зранку до вечора. Сам по собі цей вид спорту нелегкий. Він вимагає постійних тренувань і правильного харчування. Бувають етапи, коли спортсмен повинен бути “голодним” досить довгий час.— Має бути дефіцит калорій для того, щоб зменшити кількість жирової тканини до такого екстримального рівня, як вимагається на змаганнях. Як правило протягом трьох місяців триває відповідна підготовка і потихеньку з’являється дефіцит в калорійності. Тобто людина поступово обмежує себе в тих калоріях і нутрієнтах, які вона споживає. В такому дефіциті («висушені») спортсмени підходять до змагань. Але, якщо все робити правильно, то нічого страшного в цьому нема.— Ні, звичайно. Існують такі стереотипи, що тоді спортсмени не п’ють і не їдять. Насправді нічого такого. Просто вони споживають дуже збалансовану їжу. Здійснюють обмеження за рахунок вуглеводної частини харчування. Проте кількість білка має бути достатньою.— Я абсолютно поважаю українську кухню. Їм картоплю. Але загалом — як і у більшості спортсменів. Передусім не повинно бути у харчуванні продуктів-паразитів. Наприклад, якихось солодощів чи жирної їжі. А от риба та м’ясо мають бути у різноманітті. У період підготовки до змагань – все те ж саме, лише у іншій кількості.— Для того, щоб м’язи росли, необхідна певна сукупність факторів. Тобто, це має бути фізичне навантаження. У цьому процесі організм намагається щоразу побудувати більше м’язових тканин, ніж в нього є, аби виконати те завдання, яке людина намагається зробити. Такий принцип. А щоб будувати все це, організм потрібно забезпечити необхідною кількістю правильних структурних елементів. Якщо людина веде звичний спосіб життя, їй достатньо тих вітамінів, які є у щоденному раціоні. Оскільки у мене це навантаження збільшене, моєму організмові складніше відновлюватися. Я більше витрачаю енергії, більше потію і відповідно більше втрачаю елементів, потрібних для каталізації тих реакцій, які проходять в організмі. Тому доводиться використовувати спортивне харчування. Той же протеїн (концентрована білкова суміш), вітамінні комплекси. Це дві основні добавки до харчування, але насправді їх існує чимало.— Дійсно, цей вид спорту вимагає значних фінансових можливостей. Але якщо витрати на харчування умовно можна віднести до “мінуса”, то “плюсом” є те, що це позитивно впливає на здоров’я і на організм. Хоча існує міф, що у спортсменів-культуристів, особливо бодібілдерів, не все добре зі здоров’ям. Насправді це не так. Адже, щоб нарощувати м’язеву тканину, спортсмен повинен мати добре здоров’я. Бо якщо є найменші відхилення, то ріст м’язів не відбуватиметься належним чином.— За стандартною схемою — 6 разів на тиждень по годині-півтори. Тренування ніг зазвичай займає більше часу, рук — менше.— Приблизно так само. З’являються ще кардіонавантаження, анаеробна робота. І харчування більш дисципліноване.Вузька талія, широкі плечі, великі ноги – це те, що завжди додає плюсів на змаганняхКультуризм, чи то пак, бодібілдинг, уже давно став справжнім спортивним шоу.— Я вже в принципі на такому рівні, що сам розуміюсь, як все має бути. З точки зору професійного спорту, звісно, має бути тренер, який би допомагав правильно розставити пріоритети, особливо на фінішній стадії. Тож у мене теж є тренер. Правда, він постійно наді мною не стоїть. Я абсолютно самостійно займаюся, але бачення і підхід виробляються саме з тренером. У мене достатньо відомий тренер. Це один із найтитулованіших спортсменів в Україні. Він свого часу виграв всесвітні ігри. Це — Олександр Білоус. Завдяки йому вдається реалізовувати все, що задумуємо кожного змагального сезону.— В бодібілдингу цілий спектр факторів, на які звертається увага. Це абсолютно суб’єктивний вид спорту. Часто бувають суперечки щодо того, справедливим чи ні було оцінювання. А оцінюються в першу чергу пропорції (є певні критерії співвідношення кінцівок і корпусу). Вузька талія, широкі плечі, великі ноги – це те, що завжди додає плюсів на змаганнях. Також немалу увагу звертають на наявність м’язової маси, розвинутість усіх м’язових груп та їх деталізованість (не має бути такого, що ноги більше розвинуті, а руки менше). На змаганнях ці м’язи повинні бути «висушені». Тобто щоб в організмові кількість жирової тканини не перевищувала 5%. Насправді це дуже екстримально.Особливу увагу приділяють і демонстрації м’язів. Щоб їх краще можна було розгледіти, спортсмени використовують грим (фарбу).— Це важко робити. У цей період у м’язів дуже малий відсоток жирової тканини і невелика кількість води в організмі. А ще позаду три місяці спецхарчування та фізичної підготовки. Спортсмени знесилені, нервуються. Їм важко напружувати м’язи, бо це статична робота. Кожна поза має свої особливості. Постійно потрібно тримати втягнутий живіт і всі м’язи одночасно напруженими.— Так, на змаганнях у любительській лізі є. От на чемпіонаті Європі я його проходив. У професійній лізі допінг контролю немає. Але це не означає, що спортсмени допінг використовують. Просто там зовсім інша ціль перед змаганнями ставиться. А в любительській лізі це чітко контролюється. Тим більше тепер, коли федерація заявила про своє бажання включити бодібілдинг у програму Олімпійських ігор.— Можна. Але в Україні це досить складно робити, оскільки бодібілдинг у нас не на тому етапі розвитку. По суті, це більш американський вид спорту. Він там виник, більш поширений, там до нього ставляться позитивно. Відтак у США змагання відбуваються із більшим призовим фондом. Там дійсно можна заробляти великі гроші. Звичайно, заробітки є і тут, в Європі, і залежать вони від багатьох факторів, наприклад, від наявності спонсорів.Через незнання та стереотипи, які з реальністю не мають нічого спільного, у людей виникають сумніви: бодібілдинг – це добре чи погано?— Це безкінечний процес. Можна і потрібно збільшувати ще. Я зараз задоволений своєю формою, але мені ще є куди рости.— Не створює. М’язи ж не виросли за один день. Людина, нарощуючи їх поступово, звикає до них. Я абсолютно функціональний. Хоча є й такі спортсмени, у яких дійсно можуть бути певні недоліки в цьому плані.— Відмовитися можна будь-коли. Але ж справа в тому, що бодібілдинг — корисна річ. Хоча існує і протилежна думка. Я переконаний, що це абсолютно позитивний вид діяльності, який продовжує молодість людини. Людина до певного віку формується, у неї в організмі виділяються власні гормони. Поки людина молода, вони в надлишку. Але потім з віком у всіх відбувається зменшення вироблення цих гормонів і розпочинається процес старіння, бо клітини не можуть відновитися в тій кількості, як раніше. А фізичні навантаження в тренажерному залі стимулюють організм адаптуватися до них, а тому в ньому виділяється в більшій кількості гормон росту, тестостерон та ін. Гормон росту ж відповідає за молодість людини, здоров’я зв’язок, сухожиль. Отже, людина, яка займається бодібілдингом, фітнесом, завжди має більше шансів бути здоровішою, виглядати молодшою.— Бодібілдинг – позитивний вид спорту, якщо ним грамотно займатися. Багато хто ним займається навіть не підозрюючи. Це ж той самий фітнес, який позитивно впливає на здоров’я. Тому вважаю, що в нашому суспільстві потрібно популяризувати цей вид спорту. На культуризм варто звернути увагу особливо тим людям, які взагалі в своєму житті не мають фізичних навантажень – офісним працівникам. Люди, котрі займаються тренуванням свого організму, виробляють правильні звички, режим, правильно харчуються. Дані фактори позитивно впливають на здоров’я. А якщо ці основи закладати з раннього віку, то це дуже позитивно впливає на формування людини вцілому.

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