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Водій, який гнався трасою Ковель-Ягодин, намагався відкупитись від патрульних

Водій, який гнався трасою Ковель-Ягодин, намагався відкупитись від патрульних
На трасі Київ-Ковель-Ягодин патрульні зупили 48-річного керманича Mercedes-Benz Citar, який рухався з перевищенням швидкості.

Пояснивши порушення, патрульні почали оформляти на чоловіка адміністративні матеріали. Однак він поклав у службовий автомобіль хабар, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Зазначається, що водія неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за неправомірну вигоду поліцейським. Однак чоловік не зреагував, тож був затриманий.

Далі працювала слідчо-оперативна група. До слова, постанову за порушення водій також отримав.

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Теги: хабар, патрульні, траса
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