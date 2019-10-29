Водій, який гнався трасою Ковель-Ягодин, намагався відкупитись від патрульних
Сьогодні, 10:59
На трасі Київ-Ковель-Ягодин патрульні зупили 48-річного керманича Mercedes-Benz Citar, який рухався з перевищенням швидкості.
Пояснивши порушення, патрульні почали оформляти на чоловіка адміністративні матеріали. Однак він поклав у службовий автомобіль хабар, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Зазначається, що водія неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за неправомірну вигоду поліцейським. Однак чоловік не зреагував, тож був затриманий.
Далі працювала слідчо-оперативна група. До слова, постанову за порушення водій також отримав.
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Пояснивши порушення, патрульні почали оформляти на чоловіка адміністративні матеріали. Однак він поклав у службовий автомобіль хабар, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Зазначається, що водія неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за неправомірну вигоду поліцейським. Однак чоловік не зреагував, тож був затриманий.
Далі працювала слідчо-оперативна група. До слова, постанову за порушення водій також отримав.
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