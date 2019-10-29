Водій, який гнався трасою Ковель-Ягодин, намагався відкупитись від патрульних





Пояснивши порушення, патрульні почали оформляти на чоловіка адміністративні матеріали. Однак він поклав у службовий автомобіль хабар, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Зазначається, що водія неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за неправомірну вигоду поліцейським. Однак чоловік не зреагував, тож був затриманий.



Далі працювала слідчо-оперативна група. До слова, постанову за порушення водій також отримав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Ковель-Ягодин патрульні зупили 48-річного керманича Mercedes-Benz Citar, який рухався з перевищенням швидкості.Пояснивши порушення, патрульні почали оформляти на чоловіка адміністративні матеріали. Однак він поклав у службовий автомобіль хабар, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Зазначається, що водія неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за неправомірну вигоду поліцейським. Однак чоловік не зреагував, тож був затриманий.Далі працювала слідчо-оперативна група. До слова, постанову за порушення водій також отримав.

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