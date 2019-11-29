У центрі Луцька перекриють рух транспорту





Про це йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем міської ради Григорієм Пустовітом.



Так, під час проходження урочистої ходи, яка розпочнеться о 13:15 годині, призупинять рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея.



Забезпечувати супровід буде патрульна поліція Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька у зв'язку з відзначенням Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 15 лютого обмежать рух транспорту.Про це йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем міської радиТак, під час проходження урочистої ходи, яка розпочнеться о 13:15 годині, призупинять рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея.Забезпечувати супровід буде патрульна поліція Волині.

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