У центрі Луцька перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:39
У центрі Луцька у зв'язку з відзначенням Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 15 лютого обмежать рух транспорту.
Про це йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем міської ради Григорієм Пустовітом.
Так, під час проходження урочистої ходи, яка розпочнеться о 13:15 годині, призупинять рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея.
Забезпечувати супровід буде патрульна поліція Волині.
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Про це йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем міської ради Григорієм Пустовітом.
Так, під час проходження урочистої ходи, яка розпочнеться о 13:15 годині, призупинять рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея.
Забезпечувати супровід буде патрульна поліція Волині.
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Коментарі 1
З якого це часу в Незалежній Україні стали відмічати геноцид афганського народу совітськими російськими окупантами?
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