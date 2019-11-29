вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька перекриють рух транспорту

У центрі Луцька перекриють рух транспорту
У центрі Луцька у зв'язку з відзначенням Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 15 лютого обмежать рух транспорту.

Про це йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем міської ради Григорієм Пустовітом.

Так, під час проходження урочистої ходи, яка розпочнеться о 13:15 годині, призупинять рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея.

Забезпечувати супровід буде патрульна поліція Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, перекриття руху, 15 лютого
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
З якого це часу в Незалежній Україні стали відмічати геноцид афганського народу совітськими російськими окупантами?
Відповісти
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку мешканці двох вулиць сидітимуть декілька днів без гарячої води
Сьогодні, 11:46
У центрі Луцька перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:39
Волинянин автівкою збив двох пішоходів: один чоловік загинув, інший – у лікарні
Сьогодні, 11:26
На Волині затримали чоловіка, який побив і пограбував хлопця
Сьогодні, 11:20
Водій, який гнався трасою Ковель-Ягодин, намагався відкупитись від патрульних
Сьогодні, 10:59
Схожі новини
Повідомили, чому перекривали рух до залізничного вокзалу у Луцьку Повідомили, чому перекривали рух до залізничного вокзалу у Луцьку
29 листопад, 2019, 10:07
Ніякої музики і скорботна хода: у Луцьку вшанують пам'ять жертв голодоморів Ніякої музики і скорботна хода: у Луцьку вшанують пам'ять жертв голодоморів
20 листопад, 2019, 15:50
Завтра у Луцьку перекриють центральні вулиці Завтра у Луцьку перекриють центральні вулиці
05 травень, 2019, 17:45
У серці Луцька майже на рік перекриють вулицю У серці Луцька майже на рік перекриють вулицю
16 лютий, 2019, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку мешканці двох вулиць сидітимуть декілька днів без гарячої води
Сьогодні, 11:46
 0
У центрі Луцька перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:39
 0
Волинянин автівкою збив двох пішоходів: один чоловік загинув, інший – у лікарні
Сьогодні, 11:26
 0
На Волині затримали чоловіка, який побив і пограбував хлопця
Сьогодні, 11:20
 0
Водій, який гнався трасою Ковель-Ягодин, намагався відкупитись від патрульних
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8