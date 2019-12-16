У Луцьку мешканці двох вулиць сидітимуть декілька днів без гарячої води
Сьогодні, 11:46
У Луцьку тривають ремонтні роботи на тепломережі поблизу будинку на вулиці Дубнівській, 12 через які виникають проблеми з опаленням та постачанням гарячої води для будинків на вулиці Метельницького, 2 і 2-а.
Сьогодні, 13 лютого, ремонтують трубопроводи гарячого водопостачання. На період виконання робіт тимчасово буде відсутня послуга з постачання гарячої води за вищезгаданими адресами, - інформує ДКП "Луцьктепло".
"До 18.02 згідно плану буде завершено монтажні роботи із заміни ділянки теплової мережі вцілому, після чого, згідно технологічного процесу, буде проведено роботи з влаштування гідро- та тепло-ізолювання трубопроводів централізованого опалення та гарячого водопостачання, перекрито лотки теплової мережі та відновлено благоустрій", - йдеться у повідомлені.
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Сьогодні, 13 лютого, ремонтують трубопроводи гарячого водопостачання. На період виконання робіт тимчасово буде відсутня послуга з постачання гарячої води за вищезгаданими адресами, - інформує ДКП "Луцьктепло".
"До 18.02 згідно плану буде завершено монтажні роботи із заміни ділянки теплової мережі вцілому, після чого, згідно технологічного процесу, буде проведено роботи з влаштування гідро- та тепло-ізолювання трубопроводів централізованого опалення та гарячого водопостачання, перекрито лотки теплової мережі та відновлено благоустрій", - йдеться у повідомлені.
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