Хлопця з Волині ошукав інтернет-шахрай
Сьогодні, 12:00
24-річний хлопець звернувся до Ковельського відділу поліції з повідомленням про те, що шукаючи квартиру для оренди на сайті безкоштовних оголошень, його ошукали.
Волинянин звернувся із заявою вчора, 12 лютого, - інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Заявник подзвонив за оголошенням, та домовившись про оренду квартири, сплатив завдаток у сумі 9000 гривень. Однак після отримання грошового переводу «орендодавець» на зв’язок більше не вийшов.
За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочато досудове розслідування.
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Волинянин звернувся із заявою вчора, 12 лютого, - інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Заявник подзвонив за оголошенням, та домовившись про оренду квартири, сплатив завдаток у сумі 9000 гривень. Однак після отримання грошового переводу «орендодавець» на зв’язок більше не вийшов.
За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочато досудове розслідування.
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