Хлопця з Волині ошукав інтернет-шахрай





Волинянин звернувся із заявою вчора, 12 лютого, - інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



Заявник подзвонив за оголошенням, та домовившись про оренду квартири, сплатив завдаток у сумі 9000 гривень. Однак після отримання грошового переводу «орендодавець» на зв’язок більше не вийшов.



За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочато досудове розслідування.

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