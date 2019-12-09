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Хлопця з Волині ошукав інтернет-шахрай

Хлопця з Волині ошукав інтернет-шахрай
24-річний хлопець звернувся до Ковельського відділу поліції з повідомленням про те, що шукаючи квартиру для оренди на сайті безкоштовних оголошень, його ошукали.

Волинянин звернувся із заявою вчора, 12 лютого, - інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Заявник подзвонив за оголошенням, та домовившись про оренду квартири, сплатив завдаток у сумі 9000 гривень. Однак після отримання грошового переводу «орендодавець» на зв’язок більше не вийшов.

За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочато досудове розслідування.

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Теги: шахраї, оренда квартир, Волинь
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