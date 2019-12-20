У МОЗ сказали, чи може маневицька лікарня стати опорною

У Міністерстві охорони здоров’я відбулася зустріч з першим заступником профільного міністра, під час якої обговорили перспективи Маневицької центральної районної лікарні в отриманні статусу опорної.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепЗа словами народної обраниці, дискусія була тривалою та предметною: «Працювали з картами, таблицями, цифрами. Кожен задав питання і почув відповідь».Тож у підсумку присутні почули переконливе обґрунтуванням, чому маневицька лікарня не опорна.«Тому, що кількісні показники наданих медичних послуг низькі. І нам це було проілюстровано ( до прикладу пологів лише 380, тоді як в інших близько тисячі, лапороскопій 7, тоді як в інших - це за день)..... і не лише», - написала Ірина Констанкевич.За її словами, для того, аби зберегти лікарню, головний лікар спільно з колективом, районною владою, депутатами повинні розробити концепцію розвитку на кілька років і план дій на найближчі півроку. Нардеп додала, що зрізи показників (кількість пацієнтів, операцій, пологів тощо) будуть робити щопівроку і переглядати. Тож буде можливість отримати статус опорної лікарні у перспективі.«Вона може стати опорною, і не тільки. Це право треба довести. До речі, опорна - це для екстренної допомоги лише, центральна в логістиці», - написала нардеп.«Почули головне - що треба і можна зробити для лікарні, а відповідно для людей. Долю лікарні вирішать пацієнти, де вони народжують, де видаляють апендицит, де роблять аналізи...Гроші будуть йти за пацієнтами і чим більше їх лікуватиметься в Маневицькій районній лікарні - тим життєспроможнішою вона буде. Замкнене коло. Або логічний цикл.Навіть готова сама, коли буду на окрузі проходити обстеження в Маневицькій лікарні, щоб покращити її показники. І гроші за це офіційно заплачу. Бо я теж вважаю, що лікарня має бути», - резюмувала Ірина Констанкевич.Нагадаємо, Кабмін затвердив перелік із семи волинських лікарень, які стануть опорними. Це - Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне об’єднання, Нововолинська міська, Любомльська, Ратнівська і Камінь-Каширська центральні районні лікарні.