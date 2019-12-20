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У МОЗ сказали, чи може маневицька лікарня стати опорною

У МОЗ сказали, чи може маневицька лікарня стати опорною
У Міністерстві охорони здоров’я відбулася зустріч з першим заступником профільного міністра Андрієм Семиволосом, під час якої обговорили перспективи Маневицької центральної районної лікарні в отриманні статусу опорної.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардеп Ірина Констанкевич.

За словами народної обраниці, дискусія була тривалою та предметною: «Працювали з картами, таблицями, цифрами. Кожен задав питання і почув відповідь».

Тож у підсумку присутні почули переконливе обґрунтуванням, чому маневицька лікарня не опорна.

«Тому, що кількісні показники наданих медичних послуг низькі. І нам це було проілюстровано ( до прикладу пологів лише 380, тоді як в інших близько тисячі, лапороскопій 7, тоді як в інших - це за день)..... і не лише», - написала Ірина Констанкевич.

За її словами, для того, аби зберегти лікарню, головний лікар спільно з колективом, районною владою, депутатами повинні розробити концепцію розвитку на кілька років і план дій на найближчі півроку. Нардеп додала, що зрізи показників (кількість пацієнтів, операцій, пологів тощо) будуть робити щопівроку і переглядати. Тож буде можливість отримати статус опорної лікарні у перспективі.

«Вона може стати опорною, і не тільки. Це право треба довести. До речі, опорна - це для екстренної допомоги лише, центральна в логістиці», - написала нардеп.

«Почули головне - що треба і можна зробити для лікарні, а відповідно для людей. Долю лікарні вирішать пацієнти, де вони народжують, де видаляють апендицит, де роблять аналізи...
Гроші будуть йти за пацієнтами і чим більше їх лікуватиметься в Маневицькій районній лікарні - тим життєспроможнішою вона буде. Замкнене коло. Або логічний цикл.

Навіть готова сама, коли буду на окрузі проходити обстеження в Маневицькій лікарні, щоб покращити її показники. І гроші за це офіційно заплачу. Бо я теж вважаю, що лікарня має бути», - резюмувала Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, Кабмін затвердив перелік із семи волинських лікарень, які стануть опорними. Це - Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне об’єднання, Нововолинська міська, Любомльська, Ратнівська і Камінь-Каширська центральні районні лікарні.



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Теги: лікарня, Маневичі, Ірина Констанкевич, Волинь, МОЗ
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