У Ковелі мама з дитиною захворіли на грип штаму А





Про це сьогодні, 13 лютого, розповіла на засіданні виконкому Ковельської міськради завідувачка відділу ДУ “Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України” Ковельського міськрайонного відділу Людмила Маляр, - йдеться на сайті



Вона повідомила, що з початку цього року за медичною допомогою із симтомами хвороби звернулося 2114 осіб, з них - 1337 дітей. А з початку введення моніторингу захворюваності, з жовтня 2019 року, на прийомі у лікарів побувало 6240 людей. Було госпіталізовано 219 осіб, в тому числі - 162 дитини.



За словами Людмили Маляр, оголошений на тиждень карантин у школах міста дав свій позитивний результат. За тиждень таких радикальних заходів рівень захворюваності дітей шкільної категорії зменшився на 14 відсотків, а підпоріг - на 7 відсотків.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лабораторно підтвердили, що в Ковелі на грип типу А захворіло двоє людей: обоє – з однієї сім'ї, мати і її дитина.Про це сьогодні, 13 лютого, розповіла на засіданні виконкому Ковельської міськради завідувачка відділу ДУ “Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України” Ковельського міськрайонного відділу Людмила Маляр, - йдеться на сайті ПроКовель Вона повідомила, що з початку цього року за медичною допомогою із симтомами хвороби звернулося 2114 осіб, з них - 1337 дітей. А з початку введення моніторингу захворюваності, з жовтня 2019 року, на прийомі у лікарів побувало 6240 людей. Було госпіталізовано 219 осіб, в тому числі - 162 дитини.За словами Людмили Маляр, оголошений на тиждень карантин у школах міста дав свій позитивний результат. За тиждень таких радикальних заходів рівень захворюваності дітей шкільної категорії зменшився на 14 відсотків, а підпоріг - на 7 відсотків.

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