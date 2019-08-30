Відпустили додому волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене немовля





Про це інформує сайт



“Підозрювана в судовому засіданні просила обрати їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її реєстрації”, – йдеться в ухвалі суду.



Прикордонниця та її сестра, яка проходить у справі як співучасниця умисного вбивства дитини, будуть під домашнім арештом до 24:00 години 24 березня.



Нагадаємо, уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.



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Після “пологів” у туалеті на вулиці породілля завдала дитині удар по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого у малюка стався крововилив.



Сестра прикордонниці, загорнула живу, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого дитина померла.



У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.



Справу розслідує Третій слідчий відділ слідчого управління Державного бюро розслідувань та військова прокуратура Західного регіону України.







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