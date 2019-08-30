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Відпустили додому волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене немовля

Відпустили додому волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене немовля
Волинська прикордонниця, яка разом із сестрою вбила власне новонароджене немовля, буде під домашнім арештом.

Про це інформує сайт «Княжий Град» з посиланням на ухвалу Личаківського районного суду міста Львова від 7 лютого.

“Підозрювана в судовому засіданні просила обрати їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її реєстрації”, – йдеться в ухвалі суду.

Прикордонниця та її сестра, яка проходить у справі як співучасниця умисного вбивства дитини, будуть під домашнім арештом до 24:00 години 24 березня.

Нагадаємо, уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.

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Після “пологів” у туалеті на вулиці породілля завдала дитині удар по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого у малюка стався крововилив.

Сестра прикордонниці, загорнула живу, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого дитина померла.

У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Справу розслідує Третій слідчий відділ слідчого управління Державного бюро розслідувань та військова прокуратура Західного регіону України.



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Теги: прикордонниця, Волинь, вбивство немовляти
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