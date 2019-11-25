вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Закладчики» мали до 2000 доларів зарплати: викрили злочинну групу, яка збувала наркотики у Луцьку

«Закладчики» мали до 2000 доларів зарплати: викрили злочинну групу, яка збувала наркотики у Луцьку
Більше трьох кілограм твердих, кристалічних, порошкоподібних наркотичних речовин, інструменти для виготовлення "закладок", гроші, мобільні телефони – усе це під час обшуків в п'яти областях вилучили правоохоронці.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

За словами Василя Джиджори, начальника УСР в Тернопільській області, злочинне угруповання через інтернет-мережу впродовж 2019-2020 років збували наркотичні засоби та психотропні речовини на території Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей. До асортименту товарів зловмисників входили солі та амфетамін.

Незаконний, але прибутковий бізнес організували два брата з Тернопільщини. Вони відкрили інтернет-магазин в мережі Telegram. В спільники взяли собі "закладчиків" з інших областей України.

"В день наркоторговці розміщали близько шістдесяти закладок. За кожен сховок їм платили по 60 гривень. За такий продаж наркотиків закладчики отримували зарплату в розмірі 1500-2000 доларів", - каже Василь Джиджора.

Незаконний бізнес його організаторам приносив в день від сорока до шістдесяти тисяч гривень. За попередньою інформацією, група осіб встигла розповсюдити через мережу майже 22 тисячі закладок по різних областях України. Найбільше заборонених речовин вони реалізували на території Луцька та Тернополя. Брати за зароблені кошти встигли купити собі квартиру та відкрили ресторанний бізнес.

В ході проведення спецоперації оперативники Тернопільщини знешкодили злочинне угруповання. Трьох фігурантів затримали у Тернополі згідно статті 208 КПК. Ще одному міськрайонний суд обирає міру запобіжного заходу. Двох підозрюваних "взяли" на території Луцька - одного арештували, а щодо його спільника, то вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

"Бізнесменам" інкримінують статтю 307 частина 2 ККУ - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Триває слідство, встановлюються шляхи надходження наркотичних речовин, а також людей, задіяних в протизаконній діяльності.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, торгівля, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Устилузької міської ради намагаються відсудити незаконно отримані 33 гектари лісу
Сьогодні, 13:12
«Закладчики» мали до 2000 доларів зарплати: викрили злочинну групу, яка збувала наркотики у Луцьку
Сьогодні, 13:07
Відпустили додому волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене немовля
Сьогодні, 13:04
Що подивитись у «PremierCity»: афіша фільмів*
Сьогодні, 12:49
Вахович розповіла, чи порозумілася Волиньрада з новим головою ОДА
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
Взяли під варту 8 учасників банди наркоторговців на Волині Взяли під варту 8 учасників банди наркоторговців на Волині
25 листопад, 2019, 11:26
Волинські правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію Волинські правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію
28 жовтень, 2019, 17:36
Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту
18 вересень, 2019, 18:46
Двоє волинян попались «на гарячому» під час збуту наркотиків Двоє волинян попались «на гарячому» під час збуту наркотиків
01 липень, 2019, 13:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Устилузької міської ради намагаються відсудити незаконно отримані 33 гектари лісу
Сьогодні, 13:12
 0
«Закладчики» мали до 2000 доларів зарплати: викрили злочинну групу, яка збувала наркотики у Луцьку
Сьогодні, 13:07
 0
Відпустили додому волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене немовля
Сьогодні, 13:04
 0
Що подивитись у «PremierCity»: афіша фільмів*
Сьогодні, 12:49
 0
Вахович розповіла, чи порозумілася Волиньрада з новим головою ОДА
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8