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В Устилузької міської ради намагаються відсудити незаконно отримані 33 гектари лісу

В Устилузької міської ради намагаються відсудити незаконно отримані 33 гектари лісу
Прокуратура Волині в інтересах держави намагається витребувати з незаконного володіння Устилузької міської ради у власність держави понад 33 гектари землі.

Підготовче засідання у цій справі днями відбулося у Господарському суді Волинської області.

Так, у своєму позові прокуратура запевняє, що передача земельної ділянки лісового фонду з державної у комунальну власність була здійснена з порушенням.

Третьою стороною у справі просять залучити Володимир-Волинське лісомисливське господарство, мотивуючи це тим, що розпорядженням Володимир-Волинської РДА та наказом ГУ Держгеокадастром сформовано спірну земельну ділянку, визначили її площу та цільове призначення попри те, що вона накладається на землі лісогосподарського призначення.

Крім того, прокуратура доводить, що цільове призначення цієї ділянки незаконно змінили на сільськогосподарські угіддя, що в подальшому і призвело до її незаконної передачі у власність міської ради.

Відомо, що ця земельна ділянка накладається на територію лісу в 45 кварталі Ішівського лісництва.

Судовий етап повернення лісової території тільки розпочався, тож, ймовірно, рішення буде ще не скоро.

Нагадаємо, у вересня минулого року у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства заявили про те, що ініціювали проведення моніторингу щодо ймовірного протиправного вилучення земель держлісфонду із користування лісомисливських господарств.

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Теги: суд, Устилузька міськрада, гектари лісу, прокуратура
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