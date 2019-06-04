Розкішна розстрочка на житло: за таунхаус під Луцьком можна платити 24 місяці*





Про деталі нової акції розповіли у Будівельній компанії «Інвестор», - інформує



У чому вигода?



Типові умови розстрочки, які дають забудовники – це розтермінування платежів за житло до моменту здачі його в експлуатацію. Втім таунхауси «Класичні» у «Струмочку», попри те, що частина з них здається в експлуаткцію уже цьогоріч, можна купити з набагато «розкішнішою» розстрочкою.



Навіть на те житло, яке здається в експлуатацію цьогоріч, можна оформити дворічну розстрочку!



Вартість житла залежить від комплектації (із штукатуркою, чистовою стяжкою, опаленням і комунікаціями, чи без них) та терміну розстрочки.



Розстрочка можлива на 12, 18 або 24 місяці. При цьому необхідно зробити перший внесок – не менше 25% вартості.



«Таунхауси «Класичні» – одні з найбільш популярних у нас. Наші клієнти дуже часто зупиняють свій вибір саме на них. Втім, ми часто чули від людей побажання зробити тривалішою розстрочку. Аби мати змогу купити таунхаус без значного фінансового навантаження. Саме тому ми запровадитли цю акцію, пішовши на зустріч побажанням наших клієнтів» – пояснила керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад



До речі, у «Струмочку» продається готовий таунхаус з ремонтом і меблями.



Який саме таунхаус можливо купити на таких умовах?



З такими умовами розстрочки продається таунхаус «Класичний» площею 130,61 кв м. Це житло має типовий і практичний проект, де продумано безліч деталей, які роблять життя сучасної сім’ї комфортним і безпроблемним.



На 1-му поверсі – кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу.



На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.



Чим добре жити в таунхаусі



Взявши найкраще від квартири і котеджу, таунхаус сьогодні – чи не найбільш практичний вид житла. Судіть самі:



Є власна територія. Розбити газон, організувати квітник, влаштувати зону барбекю, поставити альтанку – усе це можна зробити біля свого таунхаусу.



Є де поставити машину – передбачене місце для паркування двох авто



Економніше, ніж окремий будинок: завдяки комплексному рішенню таунхаус має нижчу собівартість та якіснішу теплоізоляцію (з обох боків – сусідське житло).



До речі, а ще у «Струмочку» невдовзі почнуть продавати квартири.



Чим добре жити у «Струмочку»



«Струмочок» – житловий комплекс, у якому забудовник уже вирішив основні потреби мешканців, створивши сучасний комфортний простір для життя.



Централізовані комунікації. Не доведеться самостійно підключати воду, світло, газ, каналізацію: усевжезроблено.



Безпека. «Струмочок» захищений добротним парканом, має охорону і відеонагляд.



Магазини, кафе, студії. На території «Струмочка» мають бути приватний дитячий садок, затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.



Територія для відпочинку і активного життя. Буде облаштовано великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками.



Яка ціна таунхаусу?



Ціна квадратного метра акційного таунхаусу залежить від того, у якому вигляді він продається – з наповненням (штукатурка, чистова стяжка, опалення комунікації) чи без наповнення.



З ціною 12 000 грн/м2 продається таунхаус без наповнення. З наповненням – від 13 000 грн/м2.



За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Таунхауси «Класичні» у ЖК «Струмочок» , що в селі Струмівка під Луцьком, віднедавна продаються на нових умовах: продовжився термін, протягом якого можна частинами виплачувати їх вартість. Тепер вносити гроші за житло можна протягом навіть 24 місяців.Про деталі нової акції розповіли у Будівельній компанії «Інвестор», - інформує Перший Типові умови розстрочки, які дають забудовники – це розтермінування платежів за житло до моменту здачі його в експлуатацію. Втім таунхауси «Класичні» у «Струмочку», попри те, що частина з них здається в експлуаткцію уже цьогоріч, можна купити з набагато «розкішнішою» розстрочкою.Навіть на те житло, яке здається в експлуатацію цьогоріч, можна оформити дворічну розстрочку!Вартість житла залежить від комплектації (із штукатуркою, чистовою стяжкою, опаленням і комунікаціями, чи без них) та терміну розстрочки.Розстрочка можлива на 12, 18 або 24 місяці. При цьому необхідно зробити перший внесок – не менше 25% вартості.«Таунхауси «Класичні» – одні з найбільш популярних у нас. Наші клієнти дуже часто зупиняють свій вибір саме на них. Втім, ми часто чули від людей побажання зробити тривалішою розстрочку. Аби мати змогу купити таунхаус без значного фінансового навантаження. Саме тому ми запровадитли цю акцію, пішовши на зустріч побажанням наших клієнтів» – пояснила керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина НовосадДо речі, у «Струмочку» продається готовий таунхаус з ремонтом і меблями. ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ З такими умовами розстрочки продається таунхаус «Класичний» площею 130,61 кв м. Це житло має типовий і практичний проект, де продумано безліч деталей, які роблять життя сучасної сім’ї комфортним і безпроблемним.На 1-му поверсі – кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу.На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.Взявши найкраще від квартири і котеджу, таунхаус сьогодні – чи не найбільш практичний вид житла. Судіть самі:Є власна територія. Розбити газон, організувати квітник, влаштувати зону барбекю, поставити альтанку – усе це можна зробити біля свого таунхаусу.Є де поставити машину – передбачене місце для паркування двох автоЕкономніше, ніж окремий будинок: завдяки комплексному рішенню таунхаус має нижчу собівартість та якіснішу теплоізоляцію (з обох боків – сусідське житло).До речі, а ще у «Струмочку» невдовзі почнуть продавати квартири.«Струмочок» – житловий комплекс, у якому забудовник уже вирішив основні потреби мешканців, створивши сучасний комфортний простір для життя.Централізовані комунікації. Не доведеться самостійно підключати воду, світло, газ, каналізацію: усевжезроблено.Безпека. «Струмочок» захищений добротним парканом, має охорону і відеонагляд.Магазини, кафе, студії. На території «Струмочка» мають бути приватний дитячий садок, затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.Територія для відпочинку і активного життя. Буде облаштовано великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками.Ціна квадратного метра акційного таунхаусу залежить від того, у якому вигляді він продається – з наповненням (штукатурка, чистова стяжка, опалення комунікації) чи без наповнення.З ціною 12 000 грн/м2 продається таунхаус без наповнення. З наповненням – від 13 000 грн/м2.За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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