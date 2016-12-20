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У місті на Волині продавців штрафуватимуть за стихійну торгівлю

У місті на Волині продавців штрафуватимуть за стихійну торгівлю
Рожищанам розповіли про заборону стихійної торгівлі на території міста та попередили про штрафи.

У четвер, 13 лютого, старша інспекторка муніципальної поліції Рожищенської міської ради Мар’яна Демчук зустрілася з продавцями на стихійному ринку та провела роз’яснювальну роботу про заборону несанкціонованої торгівлі в парках, скверах на проїзних частинах та тротуарах, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Старша інспекторка повідомила про те, що Згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та п. 2.5.5.1.20. «Правил благоустрою міста Рожище» забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім призначених для торгівлі місць (магазинів, ринку, кіосків).

Мар'яна Демчук зазначила, що від завтра, 14 лютого, на порушників буде складати адмінпротоколи за ст. 152 та 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: Рожище, штрафи, стихійна торгівля
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