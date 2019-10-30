На Волині 13-річному хлопцеві пришили два пальці, які йому відрізав верстат. ВІДЕО





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Жінка розповідає, живе у Маневицькому районі в селі Череваха. 4-го лютого сокирою на власному подвір’ї травмувала руку.



"Я рубала дрова. Десь з годину вже рубала. Секунда діла, дві секунди. Я цього не пам’ятаю. Я дочці сказала: Марина я напевно відрубала палець. Вона зразу в плач. Дивися, кажу, рукавиця висить. Трошки висіло на шкірочці", - розповідає жінка.



За годину каретою швидкої, жінку доправили до Луцької клінічної лікарні. Тут Наталію чекала бригада медиків. 8-м лікарів, каже завідувач опікового центру Роман Трач, 4 години повертали на місце кістку, нервові закінчення та судини відрубаного пальця. Подібних успішних операцій, каже лікар, на Волині ще не було. Як повертати ампутовані частини кисті, хірурги навчалися в Інституті Шалімова.



"Це є перша вдала реплантація. Ми тільки починаємо, але це є успіх. Перша вдала реплантація - це як перша дитина, переживаємо за все. За функціональний його стан будемо говорити, коли буде реабілітація. Але є впевненість вже в тому, що палець приживлено. Він відновив своє функціонування"- каже завідувач опікового відділення, відновної хірургії китиці Роман Трач.



А 13-річний Роман Назарчук став другим пацієнтом, якому луцькі медики провели реплантацію. 8-класник на точильному пристрої втратив два пальці правої руки.



"Точив в сусідів заготовку, молотка виточував і хотів зробити візерунок і десь навіть непомітно замотало його і відтяло 2 пальця. Страшно було", - каже пацієнт.



"Лікар на місці в районі зробив фотографію, перекинув нам. Ми побачили стан того місця куди ми маєм пришити і прийняли рішення що будемо оперувати", - розповідає завідувач опікового відділення, відновної хірургії китиці Роман Трач.



Стан хлопця на 6-й день після операції, лікарі оцінюють як задовільний. Наталія Лемещук, оглядаючи забинтовану руку, каже, що готується до виписки і сподівається якнайшвидше повернутися до звичного життя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 43-річна жінка, якій луцькі медики пришили відрубаного пальця, готується до виписки. Також лікарі розповіли про ще одного пацієнта, якому врятували два пальці правої рукиПро це Суспільному розповів завідувач опікового центру Луцької міської клінічної лікарні Роман Трач. Нагадаємо, 4-го лютого Наталію Лемещук доправили до лікарні з механічно ампутованим великим пальцем лівої руки Жінка розповідає, живе у Маневицькому районі в селі Череваха. 4-го лютого сокирою на власному подвір’ї травмувала руку."Я рубала дрова. Десь з годину вже рубала. Секунда діла, дві секунди. Я цього не пам’ятаю. Я дочці сказала: Марина я напевно відрубала палець. Вона зразу в плач. Дивися, кажу, рукавиця висить. Трошки висіло на шкірочці", - розповідає жінка.За годину каретою швидкої, жінку доправили до Луцької клінічної лікарні. Тут Наталію чекала бригада медиків. 8-м лікарів, каже завідувач опікового центру Роман Трач, 4 години повертали на місце кістку, нервові закінчення та судини відрубаного пальця. Подібних успішних операцій, каже лікар, на Волині ще не було. Як повертати ампутовані частини кисті, хірурги навчалися в Інституті Шалімова."Це є перша вдала реплантація. Ми тільки починаємо, але це є успіх. Перша вдала реплантація - це як перша дитина, переживаємо за все. За функціональний його стан будемо говорити, коли буде реабілітація. Але є впевненість вже в тому, що палець приживлено. Він відновив своє функціонування"- каже завідувач опікового відділення, відновної хірургії китиці Роман Трач.А 13-річний Роман Назарчук став другим пацієнтом, якому луцькі медики провели реплантацію. 8-класник на точильному пристрої втратив два пальці правої руки."Точив в сусідів заготовку, молотка виточував і хотів зробити візерунок і десь навіть непомітно замотало його і відтяло 2 пальця. Страшно було", - каже пацієнт."Лікар на місці в районі зробив фотографію, перекинув нам. Ми побачили стан того місця куди ми маєм пришити і прийняли рішення що будемо оперувати", - розповідає завідувач опікового відділення, відновної хірургії китиці Роман Трач.Стан хлопця на 6-й день після операції, лікарі оцінюють як задовільний. Наталія Лемещук, оглядаючи забинтовану руку, каже, що готується до виписки і сподівається якнайшвидше повернутися до звичного життя.

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