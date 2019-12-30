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ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*

ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
Цьогоріч зима видалася напрочуд теплою. Тому якщо зазвичай у період морозів "заморожуються" багато будівельних справ, то 2020 рік виявився вдалим як для будівельників, так і для власників омріяного житла у новобудовах.

Амбітний проект від надійної та перевіреної часом компанії ЛДБК продовжує рости на очах. Йдеться про житловий комплекс, що став родзинкою та яскравою плямою на території 40-го мікрорайону Луцька – "Caramel Residence".

У будинок першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, щасливі власники квартир заселилися ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельна" багатоповерхівка наповнилася радістю і сімейним затишком.

Фахівці завершили усі необхідні роботи у багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б. Тут є все необхідне для комфортного життя майбутніх мешканців - від благоустрою на території "карамельного" будинку до "начиння" у квартирах та яскравих акцентів у під'їздах. На сьогодні у багатоповерхівці триває прибирання, аби власники омріяних осель могли заселитися туди без зайвих клопотів і турбот.

У будинку на Конякіна, 3В майже завершили роботи зі встановлення вікон. Будівельники поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки. На сьогодні фахівці працюють над прокладанням електропроводки.

У четвертому будинку «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже звели 9 поверхів у першій секції. У другій та третій секціях триває кладка 8-го поверху. Окрім того, фахівці вже становили вікна на трьох поверхах у трьох секціях "карамельки".

Сприяла погода й роботам у двох нових будинках ЖК "Caramel Residence". На Конякіна, 3Д фахівці завершили монтаж фундаментних блоків та проводять влаштування монолітного поясу, аби в подальшому уникнути будь-яких деформацій від навантаження. У багатоповерхівці на Конякіна, 3Ж фундаментні блоки облаштували фактично наполовину.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*
ЖК «Caramel Residence» – місце затишку та яскравих емоцій. ФОТО*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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