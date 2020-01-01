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У Луцьку патрульні доставили у притулок собаку, якого збив автомобіль та тролейбус

У Луцьку патрульні доставили у притулок собаку, якого збив автомобіль та тролейбус
До патрульних звернувся громадянин та повідомив, що став свідком того, як у Луцьку на вулиці Конякіна автомобіль і тролейбус наїхали на собаку.

Інцидент трапився у ніч на 13 лютого, - інформує патрульна поліція на сторінці у Telegram.

Чоловік попросив поліцейських йому допомогти, оскільки та не може самостійно пересуватись.

Патрульні прийняли рішення доставити собаку в спеціальне комунальне підприємство міста, яке опікується безпритульними тваринами. Як повідомили в установі, собака отримав несумісні з життям травми і не дожив до ранку.

На жаль, громадянин, який повідомив поліцію про збиту тварину, не запам’ятав прикмет транспортних засобів, водії яких скоїли дорожньо-транспортну пригоду, а саме наїзд на тварину.

Нагадують, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна відповідальність відповідно до ст. 89 КУпАП. Штраф за це – від 5 100 гривень. Стаття про жорстоке поводження з тваринами є і в кримінальному кодексі: за це передбачений арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

"Тож якщо ви стали свідками такого явища, як жорстоке поводження з тваринами, у тому числі, безпритульними, або ж очевидцем ДТП з наїздом на тварину, сповіщайте поліцію за скороченим номером 102", - йдеться у дописі.

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Теги: патрульні, Луцьк, безпритульна собака
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