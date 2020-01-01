Українець заради коханої відмовився від евакуації з охопленого коронавірусом Уханя





Журналістам вдалося зв’язатись з киянином Юрієм, який вже два роки живе і працює у Китаї. Там хлопець зустрів кохання і заради нареченої залишається у місті-осередку розповсюдження коронавірусу, - пише



Хлопець каже, що закохався у свою майбутню дружину з першого погляду. А напередодні Нового року освідчився дівчині і подарував обручку – і вона погодилась. Юрій та Роксен живуть разом у заблокованому місті вже понад два місяці. Роксен – з Південної Африки і уряд її країни вирішив, що не буде евакуйовувати своїх громадян. А полетіти разом до України вони не можуть, оскільки офіційно ще не одружені і не мають весільного сертифікату.



"Тому 14 лютого (на День закоханих) ми залишаємось тут і будемо святкувати, як зможемо", - каже Юрій.



Наречені кажуть, що всього необхідного для життя в Ухані вистачає, жодного дефіциту. Більш того, хоча на роботу люди поки не ходять, зарплату їм все одно виплачують. Однак людей на вулицях досі мало і всі ходять в масках та рукавичках. Уряд радить не виходити з дому, всі розважальні заклади та різні об’єкти інфраструктури – бари, парки, громадський транспорт та інше – зачинені, тому молоді люди вимушені багато часу проводити вдома.



"Ми на 100% готові до подружнього життя. І сподіваємось, що до нашого весілля кордони Уханя відкриються і ми зможемо спокійно полетіти додому і зустрітись з нашими рідними", - додає хлопець.



Нагадаємо, спалах вірусу розпочався у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн. Двоє українців підхопили вірус на круїзному лайнері.



Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю - COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки частина українців в Ухані чекають на евакуацію, яку постійно переносить українська влада, дехто з наших співвітчизників не збирається полишати міста.Журналістам вдалося зв’язатись з киянином, який вже два роки живе і працює у Китаї. Там хлопець зустрів кохання і заради нареченої залишається у місті-осередку розповсюдження коронавірусу, - пише ТСН. Хлопець каже, що закохався у свою майбутню дружину з першого погляду. А напередодні Нового року освідчився дівчині і подарував обручку – і вона погодилась. Юрій та Роксен живуть разом у заблокованому місті вже понад два місяці. Роксен – з Південної Африки і уряд її країни вирішив, що не буде евакуйовувати своїх громадян. А полетіти разом до України вони не можуть, оскільки офіційно ще не одружені і не мають весільного сертифікату."Тому 14 лютого (на День закоханих) ми залишаємось тут і будемо святкувати, як зможемо", - каже Юрій.Наречені кажуть, що всього необхідного для життя в Ухані вистачає, жодного дефіциту. Більш того, хоча на роботу люди поки не ходять, зарплату їм все одно виплачують. Однак людей на вулицях досі мало і всі ходять в масках та рукавичках. Уряд радить не виходити з дому, всі розважальні заклади та різні об’єкти інфраструктури – бари, парки, громадський транспорт та інше – зачинені, тому молоді люди вимушені багато часу проводити вдома."Ми на 100% готові до подружнього життя. І сподіваємось, що до нашого весілля кордони Уханя відкриються і ми зможемо спокійно полетіти додому і зустрітись з нашими рідними", - додає хлопець.Нагадаємо, спалах вірусу розпочався у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн. Двоє українців підхопили вірус на круїзному лайнері.Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю - COVID-19.

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