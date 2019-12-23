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На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання*

На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання*
На арені розваг "GeneratorCity" встановили романтичну інсталяцію до Дня закоханих.

Біля серця, що світиться, усі, хто прийде кататися на роликах 14 лютого, зможуть не лише сфотографуватися, а й загадати бажання чи освідчитись у коханні.

Свої побажання або зізнання у коханні можна буде написати на кольорових стрічках та зав’язати їх на романтичній інсталяції.

«Серце розташоване по центру роледрому, тому, щоб зав’язати стрічку, треба дістатись до нього на роликах, а це може стати цілим випробуванням для тих, хто не вміє кататися… Чому б не влаштувати такий собі романтичний квест на День Валентина?!», - розповіли в адміністрації GeneratorCity.

До речі, інсталяція стоятиме на роледромі не лише 14 лютого, а до кінця зими.

Нагадаємо, що 14 лютого о 15.00 на роледромі GeneratorCity відбудеться дискотека з діджеєм та марафон з Купідоном. Другій половинці – вхід безкоштовний.


На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання*
На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання*
На роледромі «GeneratorCity» з’явилась романтична інсталяція, яка виконує бажання*

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Теги: GeneratorCity, романтична інсталяція
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