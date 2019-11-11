«Що мені ще потрібно?»: в Одесі поліцейські обікрали офіс під час обшуку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
В Одесі прихована камера зафіксувала, як поліцейські обікрали офіс під час обшуку.
Правоохоронці ходили по кімнаті і складали речі в свої сумки і кишені, пишуть "Факти".
Всі учасники події встановлені і підтвердили, що вони є співробітниками поліції.
"Цей ганебний вчинок паплюжить честь і гідність тих поліцейських, які щодня стоять на сторожі закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене в тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є зразком честі і гідності, і не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників", – йдеться в повідомленні.
За фактом призначили службове розслідування, матеріали якого будуть передані в ДБР. На період перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.
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Правоохоронці ходили по кімнаті і складали речі в свої сумки і кишені, пишуть "Факти".
Всі учасники події встановлені і підтвердили, що вони є співробітниками поліції.
"Цей ганебний вчинок паплюжить честь і гідність тих поліцейських, які щодня стоять на сторожі закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене в тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є зразком честі і гідності, і не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників", – йдеться в повідомленні.
За фактом призначили службове розслідування, матеріали якого будуть передані в ДБР. На період перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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