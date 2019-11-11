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«Що мені ще потрібно?»: в Одесі поліцейські обікрали офіс під час обшуку. ВІДЕО

«Що мені ще потрібно?»: в Одесі поліцейські обікрали офіс під час обшуку. ВІДЕО
В Одесі прихована камера зафіксувала, як поліцейські обікрали офіс під час обшуку.

Правоохоронці ходили по кімнаті і складали речі в свої сумки і кишені, пишуть "Факти".

Всі учасники події встановлені і підтвердили, що вони є співробітниками поліції.

"Цей ганебний вчинок паплюжить честь і гідність тих поліцейських, які щодня стоять на сторожі закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене в тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є зразком честі і гідності, і не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників", – йдеться в повідомленні.

За фактом призначили службове розслідування, матеріали якого будуть передані в ДБР. На період перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.


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Теги: Одеса, поліція, крадіжки
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