«Що мені ще потрібно?»: в Одесі поліцейські обікрали офіс під час обшуку. ВІДЕО





Правоохоронці ходили по кімнаті і складали речі в свої сумки і кишені, пишуть



Всі учасники події встановлені і підтвердили, що вони є співробітниками поліції.



"Цей ганебний вчинок паплюжить честь і гідність тих поліцейських, які щодня стоять на сторожі закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене в тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є зразком честі і гідності, і не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників", – йдеться в повідомленні.



За фактом призначили службове розслідування, матеріали якого будуть передані в ДБР. На період перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.





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