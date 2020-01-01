Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Поничів, вул. Шевченка, 2-30
Горохівський район
1 9:00 – 17:00 ПП Головко В Магазин продукти. Вул.Грушевського
Пров. Львівський
Вул. Транспортна
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-284
с Горішнє 9:00-17:00 с.Горішне вул.Молодіжна
Іваничівський район
1. 10:00-16:30
с.Орищі, вул.Гагаріна
2. 10:00-16:00 ФГ «Остап»
ФОП Нікончук
ФОП Романюк с. Заболотці, вул. Молодіжна, провулок Ставковий, вул Садова, вул. І. Франка
Камінь-Каширський район
1.10:00 – 16:00 с.Стобихівка, вул.Нова 1-28
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-272 с. Воєгоще 09:30 – 13:00 с.Воєгоще вул. Зелена 1-24
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-323 с. Воєгоще 13:00 – 16:30 с.Воєгоще вул.Березівка 1-36
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-554 09:00-16:00
КТП-554с.Лички
Ківерцівське сільське споживче товариство КТП-554с.Лички
вул.Жовтнева,28-54/парні/,33-57/непарні/
вуд.Жовтнева,2-26/парні/,1-31/непарні/
2 ПЛ-10 кВ Л 35-01 09:00-16:00
с. Омельно – школа, медпункт, дитячий садок
ТзОВ "Астеліт" - мобільна база
ФОП Бугайчук Оксана Григорівна - магазин
Свято-Михайлівська громада УПЦ КП - церква
сільська рада, клуб
УДППЗ "Укрпошта"
ФОП Козак Сергій Леонідович - магазин
СВК `Полісся`
с. Омельно – повністю
( крім вул. Поліська, вул. Шляхова
вул. Жовтнева,буд.3-30 )
Ковельський район
1.
ПС 35/10 «Мясокомбінат №97»
Л.97-16, Л.97-18
9:00-17:00 ФОП М'якота П.І., Гаражн.кооп.Промінь
Ковельське РЖКП №2ФОП Геч Т.В., Ф.О. Бединська С.М., ДП Держгірпромнагляд
Ковельське МТМО, ПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ ВКФ "Ковель", ЖБК Прометей, ЖБК"Шевченка", ФОП Стасюк В.І., ФОП Батюк Т.І., МПП "Роман"
ПТМ"Ковельтепло", ЖБК"Явір", ФОП Романюк Т.П., Філія ДВТП «Волиньфарм», ФОП Потапчук В.М., ОСББ "Промінь-Ковель", ЖБК"Будівельник", ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ОСБЖБ "Перемога", ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД
Ков.управління освіти вик.ком., ФОП Рижко О,Б,ФОП Козак О.М., ПВТФ "Фітоцентр", ПАТ КБ "Приватбанк", ФОП Соловей С.П., ФОП Дем`янчук В.І., Ф.о.Ярощук Н.В., ФОП Кондратюк Г.А., ФОП Дідицька М.Я.. ФОП Кавас В.С.
ФОП Шпилюк А.О., ФОП Лозовицька Л.В.
ФОП Мулярчук В.І., ФОП Чибізов В.П.
ФОП Ягодинець Г.М., ПрАТ "Хлібокомбінат"
ФОП Рембач П.С., ФОП Якубук В. П.
ПП "АС Експерт", Відділ комунгоспу
ТзОВ ВКФ "Ковель", Ковельська Райспоживспілка
ТзОВ "Пакко Холдинг", ФОП Миронюк Г.В.
Вол.дирекція УДППЗ, Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк, ПП "ЮАІНЕТ", ЖБК"Світязь", ФОП Миронюк Г.В., Ков.управління освіти вик.ком.
ПТМ "Ковельтепло", ТОВ «Компанія Гелікон»
ПТУ-7 м.Ковель, вул.Володимирська, вул.Варшавська,
вул.40р. Перемоги,
вул.Воля
вул.Варшавська
вул.Заводська
вул.Відродження
Локачинський район
1. 9:00-15:45
с.Твориничі вул Миру і прилеглі
місто Луцьк
1. 09:00-16:00
Вул. Мамсурова, Ранкова
Луцький район
1. 9:00-15:00
КП «Луцькводоканал»(КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька, Центральна 30-64.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 Артсвердловина №4 с. Воротнів вул. Гірська,Шкільна, 26-30
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с. Масловець
2. 9:00-17:00 С/Р с.Нудиже ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Церква с.Нудиже Головнянське СТ КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай. Відділ культури ФОП Демедюк Ольга Петрівна с Нудижи
3. 9:00-17:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки. Водонапірна скважина с Грабово. Сільська Рада с.Грабово. Магазин с.Грабово. ПАТ"Укртелеком". Волинська філія Поштове відділення с. Грабово. Військова частина 9971. РВНО смт. Шацьк Столова, Школа. с.Адамчуки, Грабово,
Любешівський район
1 ПЛ-10кВ Л-10-04 10:00 - 13:00 АЗС «ВОГрітейл», Любешівагроліс, Волиньгаз
Концерн РТР
смт.Любешів вул.Незалежності (частково)
с. В.Любешівська вул.Новосільська, Шевченка, Лісна
2 ПЛ-10кВ Л-10-06 до ЛР-37 13:00 - 17:00 с.Заріка ФАП, ФОП Русило С.В смт. Любещів вул Б.Хмельницького, Т.Костюшка, Шевченка, Садова, Березня
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. 9:30-15:00
с.Велимче.
Рожищенський район
1 ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5 КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6 КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7 КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. .с.Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.
8 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
9 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
10 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
11 КТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.
Старовижівський район
1 ПЛ-0.4кВ КТП-217 09:00 - 17:00. ПП магазин:Премєр. с. Смідин вул:Шкільна, Жовтнева, Незалежності, Молодіжна.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-69 10:00-16:30 с.Молодіївка вул.Лісова
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-178 10:00-15:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, церква, ФОП Домбровська В.Р.- магазин с.Вербичне
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-207 10:00-16:30 Школа, теплиця, столова школи, ФОП Скубій - торг.кіоск, ФАП, пошта, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Дуліби
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Поничів, вул. Шевченка, 2-30
Горохівський район
1 9:00 – 17:00 ПП Головко В Магазин продукти. Вул.Грушевського
Пров. Львівський
Вул. Транспортна
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-284
с Горішнє 9:00-17:00 с.Горішне вул.Молодіжна
Іваничівський район
1. 10:00-16:30
с.Орищі, вул.Гагаріна
2. 10:00-16:00 ФГ «Остап»
ФОП Нікончук
ФОП Романюк с. Заболотці, вул. Молодіжна, провулок Ставковий, вул Садова, вул. І. Франка
Камінь-Каширський район
1.10:00 – 16:00 с.Стобихівка, вул.Нова 1-28
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-272 с. Воєгоще 09:30 – 13:00 с.Воєгоще вул. Зелена 1-24
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-323 с. Воєгоще 13:00 – 16:30 с.Воєгоще вул.Березівка 1-36
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-554 09:00-16:00
КТП-554с.Лички
Ківерцівське сільське споживче товариство КТП-554с.Лички
вул.Жовтнева,28-54/парні/,33-57/непарні/
вуд.Жовтнева,2-26/парні/,1-31/непарні/
2 ПЛ-10 кВ Л 35-01 09:00-16:00
с. Омельно – школа, медпункт, дитячий садок
ТзОВ "Астеліт" - мобільна база
ФОП Бугайчук Оксана Григорівна - магазин
Свято-Михайлівська громада УПЦ КП - церква
сільська рада, клуб
УДППЗ "Укрпошта"
ФОП Козак Сергій Леонідович - магазин
СВК `Полісся`
с. Омельно – повністю
( крім вул. Поліська, вул. Шляхова
вул. Жовтнева,буд.3-30 )
Ковельський район
1.
ПС 35/10 «Мясокомбінат №97»
Л.97-16, Л.97-18
9:00-17:00 ФОП М'якота П.І., Гаражн.кооп.Промінь
Ковельське РЖКП №2ФОП Геч Т.В., Ф.О. Бединська С.М., ДП Держгірпромнагляд
Ковельське МТМО, ПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ ВКФ "Ковель", ЖБК Прометей, ЖБК"Шевченка", ФОП Стасюк В.І., ФОП Батюк Т.І., МПП "Роман"
ПТМ"Ковельтепло", ЖБК"Явір", ФОП Романюк Т.П., Філія ДВТП «Волиньфарм», ФОП Потапчук В.М., ОСББ "Промінь-Ковель", ЖБК"Будівельник", ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ОСБЖБ "Перемога", ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД
Ков.управління освіти вик.ком., ФОП Рижко О,Б,ФОП Козак О.М., ПВТФ "Фітоцентр", ПАТ КБ "Приватбанк", ФОП Соловей С.П., ФОП Дем`янчук В.І., Ф.о.Ярощук Н.В., ФОП Кондратюк Г.А., ФОП Дідицька М.Я.. ФОП Кавас В.С.
ФОП Шпилюк А.О., ФОП Лозовицька Л.В.
ФОП Мулярчук В.І., ФОП Чибізов В.П.
ФОП Ягодинець Г.М., ПрАТ "Хлібокомбінат"
ФОП Рембач П.С., ФОП Якубук В. П.
ПП "АС Експерт", Відділ комунгоспу
ТзОВ ВКФ "Ковель", Ковельська Райспоживспілка
ТзОВ "Пакко Холдинг", ФОП Миронюк Г.В.
Вол.дирекція УДППЗ, Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк, ПП "ЮАІНЕТ", ЖБК"Світязь", ФОП Миронюк Г.В., Ков.управління освіти вик.ком.
ПТМ "Ковельтепло", ТОВ «Компанія Гелікон»
ПТУ-7 м.Ковель, вул.Володимирська, вул.Варшавська,
вул.40р. Перемоги,
вул.Воля
вул.Варшавська
вул.Заводська
вул.Відродження
Локачинський район
1. 9:00-15:45
с.Твориничі вул Миру і прилеглі
місто Луцьк
1. 09:00-16:00
Вул. Мамсурова, Ранкова
Луцький район
1. 9:00-15:00
КП «Луцькводоканал»(КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька, Центральна 30-64.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 Артсвердловина №4 с. Воротнів вул. Гірська,Шкільна, 26-30
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с. Масловець
2. 9:00-17:00 С/Р с.Нудиже ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Церква с.Нудиже Головнянське СТ КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай. Відділ культури ФОП Демедюк Ольга Петрівна с Нудижи
3. 9:00-17:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки. Водонапірна скважина с Грабово. Сільська Рада с.Грабово. Магазин с.Грабово. ПАТ"Укртелеком". Волинська філія Поштове відділення с. Грабово. Військова частина 9971. РВНО смт. Шацьк Столова, Школа. с.Адамчуки, Грабово,
Любешівський район
1 ПЛ-10кВ Л-10-04 10:00 - 13:00 АЗС «ВОГрітейл», Любешівагроліс, Волиньгаз
Концерн РТР
смт.Любешів вул.Незалежності (частково)
с. В.Любешівська вул.Новосільська, Шевченка, Лісна
2 ПЛ-10кВ Л-10-06 до ЛР-37 13:00 - 17:00 с.Заріка ФАП, ФОП Русило С.В смт. Любещів вул Б.Хмельницького, Т.Костюшка, Шевченка, Садова, Березня
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. 9:30-15:00
с.Велимче.
Рожищенський район
1 ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5 КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6 КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7 КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. .с.Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.
8 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
9 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
10 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
11 КТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.
Старовижівський район
1 ПЛ-0.4кВ КТП-217 09:00 - 17:00. ПП магазин:Премєр. с. Смідин вул:Шкільна, Жовтнева, Незалежності, Молодіжна.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-69 10:00-16:30 с.Молодіївка вул.Лісова
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-178 10:00-15:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, церква, ФОП Домбровська В.Р.- магазин с.Вербичне
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-207 10:00-16:30 Школа, теплиця, столова школи, ФОП Скубій - торг.кіоск, ФАП, пошта, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Дуліби
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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