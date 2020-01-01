Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00с. Поничів, вул. Шевченка, 2-301 9:00 – 17:00 ПП Головко В Магазин продукти. Вул.ГрушевськогоПров. ЛьвівськийВул. Транспортна3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-284с Горішнє 9:00-17:00 с.Горішне вул.Молодіжна1. 10:00-16:30с.Орищі, вул.Гагаріна2. 10:00-16:00 ФГ «Остап»ФОП НікончукФОП Романюк с. Заболотці, вул. Молодіжна, провулок Ставковий, вул Садова, вул. І. Франка1.10:00 – 16:00 с.Стобихівка, вул.Нова 1-282. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-272 с. Воєгоще 09:30 – 13:00 с.Воєгоще вул. Зелена 1-243. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-323 с. Воєгоще 13:00 – 16:30 с.Воєгоще вул.Березівка 1-361 ПЛ-0,4 кВ від КТП-554 09:00-16:00КТП-554с.ЛичкиКіверцівське сільське споживче товариство КТП-554с.Личкивул.Жовтнева,28-54/парні/,33-57/непарні/вуд.Жовтнева,2-26/парні/,1-31/непарні/2 ПЛ-10 кВ Л 35-01 09:00-16:00с. Омельно – школа, медпункт, дитячий садокТзОВ "Астеліт" - мобільна базаФОП Бугайчук Оксана Григорівна - магазинСвято-Михайлівська громада УПЦ КП - церквасільська рада, клубУДППЗ "Укрпошта"ФОП Козак Сергій Леонідович - магазинСВК `Полісся`с. Омельно – повністю( крім вул. Поліська, вул. Шляховавул. Жовтнева,буд.3-30 )1.ПС 35/10 «Мясокомбінат №97»Л.97-16, Л.97-189:00-17:00 ФОП М'якота П.І., Гаражн.кооп.ПроміньКовельське РЖКП №2ФОП Геч Т.В., Ф.О. Бединська С.М., ДП ДержгірпромнаглядКовельське МТМО, ПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ ВКФ "Ковель", ЖБК Прометей, ЖБК"Шевченка", ФОП Стасюк В.І., ФОП Батюк Т.І., МПП "Роман"ПТМ"Ковельтепло", ЖБК"Явір", ФОП Романюк Т.П., Філія ДВТП «Волиньфарм», ФОП Потапчук В.М., ОСББ "Промінь-Ковель", ЖБК"Будівельник", ТзОВ "АСТЕЛІТ"ОСБЖБ "Перемога", ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТДКов.управління освіти вик.ком., ФОП Рижко О,Б,ФОП Козак О.М., ПВТФ "Фітоцентр", ПАТ КБ "Приватбанк", ФОП Соловей С.П., ФОП Дем`янчук В.І., Ф.о.Ярощук Н.В., ФОП Кондратюк Г.А., ФОП Дідицька М.Я.. ФОП Кавас В.С.ФОП Шпилюк А.О., ФОП Лозовицька Л.В.ФОП Мулярчук В.І., ФОП Чибізов В.П.ФОП Ягодинець Г.М., ПрАТ "Хлібокомбінат"ФОП Рембач П.С., ФОП Якубук В. П.ПП "АС Експерт", Відділ комунгоспуТзОВ ВКФ "Ковель", Ковельська РайспоживспілкаТзОВ "Пакко Холдинг", ФОП Миронюк Г.В.Вол.дирекція УДППЗ, Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк, ПП "ЮАІНЕТ", ЖБК"Світязь", ФОП Миронюк Г.В., Ков.управління освіти вик.ком.ПТМ "Ковельтепло", ТОВ «Компанія Гелікон»ПТУ-7 м.Ковель, вул.Володимирська, вул.Варшавська,вул.40р. Перемоги,вул.Волявул.Варшавськавул.Заводськавул.Відродження1. 9:00-15:45с.Твориничі вул Миру і прилеглі1. 09:00-16:00Вул. Мамсурова, Ранкова1. 9:00-15:00КП «Луцькводоканал»(КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька, Центральна 30-64.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 Артсвердловина №4 с. Воротнів вул. Гірська,Шкільна, 26-301. 9:00-17:00с. Масловець2. 9:00-17:00 С/Р с.Нудиже ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Церква с.Нудиже Головнянське СТ КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай. Відділ культури ФОП Демедюк Ольга Петрівна с Нудижи3. 9:00-17:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки. Водонапірна скважина с Грабово. Сільська Рада с.Грабово. Магазин с.Грабово. ПАТ"Укртелеком". Волинська філія Поштове відділення с. Грабово. Військова частина 9971. РВНО смт. Шацьк Столова, Школа. с.Адамчуки, Грабово,1 ПЛ-10кВ Л-10-04 10:00 - 13:00 АЗС «ВОГрітейл», Любешівагроліс, ВолиньгазКонцерн РТРсмт.Любешів вул.Незалежності (частково)с. В.Любешівська вул.Новосільська, Шевченка, Лісна2 ПЛ-10кВ Л-10-06 до ЛР-37 13:00 - 17:00 с.Заріка ФАП, ФОП Русило С.В смт. Любещів вул Б.Хмельницького, Т.Костюшка, Шевченка, Садова, БерезняВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:30-15:00с.Велимче.1 ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.3 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.4 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.5 КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.6 КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.7 КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. .с.Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.8 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.9 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..10 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.11 КТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.1 ПЛ-0.4кВ КТП-217 09:00 - 17:00. ПП магазин:Премєр. с. Смідин вул:Шкільна, Жовтнева, Незалежності, Молодіжна.1 ПЛ-0,4 кВКТП-69 10:00-16:30 с.Молодіївка вул.Лісова2 ПЛ-0,4 кВКТП-178 10:00-15:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, церква, ФОП Домбровська В.Р.- магазин с.Вербичне3 ПЛ-0,4 кВКТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва4 ПЛ-0,4 кВКТП-207 10:00-16:30 Школа, теплиця, столова школи, ФОП Скубій - торг.кіоск, ФАП, пошта, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Дуліби