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Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО

Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
У день Собору трьох святителів митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив візит до громади Великомученика Димитрія Солунського в село Знамирівка Цуманського деканату Ківерецького району.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.

Владика Михаїл очолив божественну літургію у храмі. Разом із ним молилися декан протоієрей Тарас Манелюк, настоятель парафії священник Максим Подзізей, інше місцеве духовенство.

У своїй проповіді керівник єпархією наголосив на ревності віри та бажанні щось змінювати на краще. Адже невелике село має свій храм. Ось так громада зібралася збудувала і розписала церкву. І цьому варто вчитися, адже ми самі господарі на своїй землі і лише ми тут можемо щось змінити на краще, наголосив архіпастир.

На завершення богослужіння владика Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам, які розбудовували церкву та й зараз переймаються життям громади.

У Знамирівці Божий дім був заснований 7 листопада 2002 року. А в 2005 році тоді ще єпископ Михаїл освятив нову церкву.

Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО


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Теги: владика Михаїл, літургія, волинське село
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