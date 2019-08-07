Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО

Михаїл здійснив візит до громади Великомученика Димитрія Солунського в село Знамирівка Цуманського деканату Ківерецького району.



Про це повідомляє пресслужба



Владика Михаїл очолив божественну літургію у храмі. Разом із ним молилися декан протоієрей Тарас Манелюк, настоятель парафії священник Максим Подзізей, інше місцеве духовенство.



У своїй проповіді керівник єпархією наголосив на ревності віри та бажанні щось змінювати на краще. Адже невелике село має свій храм. Ось так громада зібралася збудувала і розписала церкву. І цьому варто вчитися, адже ми самі господарі на своїй землі і лише ми тут можемо щось змінити на краще, наголосив архіпастир.



На завершення богослужіння владика Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам, які розбудовували церкву та й зараз переймаються життям громади.



У Знамирівці Божий дім був заснований 7 листопада 2002 року. А в 2005 році тоді ще єпископ Михаїл освятив нову церкву.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день Собору трьох святителів митрополит Луцький і Волинськийздійснив візит до громади Великомученика Димитрія Солунського в село Знамирівка Цуманського деканату Ківерецького району.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України. Владика Михаїл очолив божественну літургію у храмі. Разом із ним молилися декан протоієрей, настоятель парафії священник, інше місцеве духовенство.У своїй проповіді керівник єпархією наголосив на ревності віри та бажанні щось змінювати на краще. Адже невелике село має свій храм. Ось так громада зібралася збудувала і розписала церкву. І цьому варто вчитися, адже ми самі господарі на своїй землі і лише ми тут можемо щось змінити на краще, наголосив архіпастир.На завершення богослужіння владика Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам, які розбудовували церкву та й зараз переймаються життям громади.У Знамирівці Божий дім був заснований 7 листопада 2002 року. А в 2005 році тоді ще єпископ Михаїл освятив нову церкву.

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