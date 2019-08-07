Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Сьогодні, 15:26
У день Собору трьох святителів митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив візит до громади Великомученика Димитрія Солунського в село Знамирівка Цуманського деканату Ківерецького району.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
Владика Михаїл очолив божественну літургію у храмі. Разом із ним молилися декан протоієрей Тарас Манелюк, настоятель парафії священник Максим Подзізей, інше місцеве духовенство.
У своїй проповіді керівник єпархією наголосив на ревності віри та бажанні щось змінювати на краще. Адже невелике село має свій храм. Ось так громада зібралася збудувала і розписала церкву. І цьому варто вчитися, адже ми самі господарі на своїй землі і лише ми тут можемо щось змінити на краще, наголосив архіпастир.
На завершення богослужіння владика Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам, які розбудовували церкву та й зараз переймаються життям громади.
У Знамирівці Божий дім був заснований 7 листопада 2002 року. А в 2005 році тоді ще єпископ Михаїл освятив нову церкву.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
Владика Михаїл очолив божественну літургію у храмі. Разом із ним молилися декан протоієрей Тарас Манелюк, настоятель парафії священник Максим Подзізей, інше місцеве духовенство.
У своїй проповіді керівник єпархією наголосив на ревності віри та бажанні щось змінювати на краще. Адже невелике село має свій храм. Ось так громада зібралася збудувала і розписала церкву. І цьому варто вчитися, адже ми самі господарі на своїй землі і лише ми тут можемо щось змінити на краще, наголосив архіпастир.
На завершення богослужіння владика Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам, які розбудовували церкву та й зараз переймаються життям громади.
У Знамирівці Божий дім був заснований 7 листопада 2002 року. А в 2005 році тоді ще єпископ Михаїл освятив нову церкву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 15:26
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